Cataluña. el psoe dice que apoyar la plaza del 1-o en gerona son "pequeñeces" que no representan el sentir socialista

12/12/2017 - 16:21

Enlaces relacionados Principado y sindicatos analizarán el informe de la Competencia sobre las subastas de interrumpibilidad eléctrica (17/11)

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, minimizó este martes el hecho de que los concejales del PSC en el Ayuntamiento de Gerona hayan contribuido con su voto a cambiar el nombre de la Plaza de la Constitución a Plaza del 1-O, por ser "una de las pequeñeces de la política", que "no tiene ninguna trascendencia" y "no representa el sentir del PSOE ni del PSC".

Preguntado al respecto antes de entrar en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, Gil llamó a "no perder el rumbo" en un momento tan trascendente de la situación política y "ser consciente de las dificultades" para no magnificar "pequeñeces".

"Ésta es una de las pequeñeces de la política", desdeñó, añadiendo que el voto de los concejales socialistas de Gerona "no representan el sentir del PSOE ni del PSC", y que la votación en el pleno municipal es "un hecho mínimo, aislado, que no tiene ninguna trascendencia". Según recalcó, las posiciones de los ediles gerundenses "no son significativas de la posición del PSOE ni del PSC".

(SERVIMEDIA)

12-DIC-17

KRT/gja