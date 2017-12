Gobierno marbellí destaca la recuperación de servicios públicos de calidad en los 100 primeros días de gestión

12/12/2017 - 16:35

El portavoz municipal de Marbella (Málaga), Félix Romero, ha destacado este martes el impulso que, según él, ha experimentado el Ayuntamiento y la recuperación de los servicios públicos "con estándares de calidad" tras los 100 primeros días de gestión del equipo de gobierno.

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

Romero, que ha hecho un balance de la actuación del Ejecutivo municipal que gobierna el municipio desde finales de agosto, ha asegurado que "en dos meses largos hemos hecho mucho más que en los dos años anteriores".

Así, ha destacado que el Área de Hacienda logrará que, por primera vez en dos años, los presupuestos municipales se aprueben antes del inicio del ejercicio y evitar así que "las partidas presupuestarias se comiencen a ejecutar cuando quedaba menos de la mitad del ejercicio, como ocurrió el año pasado".

La demora, ha señalado, ha provocado que el equipo de gobierno se encontrara con delegaciones cuya ejecución presupuestaria "era prácticamente nula y con servicios públicos colapsados por la ineficacia y la dejadez de los antiguos responsables".

Romero ha subrayado también los avances que, según él, ha experimentado la Delegación de Urbanismo, de la que ha asegurado que "estaba paralizada y arrastraba graves problemas". En este sentido, ha recordado que se ha desbloqueado la tramitación de licencias para 2.500 viviendas y más de 140 solares y se han aprobado licencias por valor de 29 millones de euros y el Texto Refundido del PGOU de 1986, publicado la adaptación del Plan a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y recuperado el Servicio de Información Urbanística.

"El urbanismo estaba paralizado, había una ausencia de inversiones de relevancia, se perdieron subvenciones por más de cuatro millones de euros y la falta de limpieza en las calles y de mantenimiento de los parques y jardines era un clamor porque la gestión fue nula", ha explicado.

Ha destacado también el inicio de diferentes planes integrales para mejorar la limpieza, los parques del municipio, las áreas de juego infantiles, arreglos en la vía pública o eliminación de la cartelería ilegal y grafitis.

"El objetivo es atender a las demandas de los ciudadanos y recuperar el impulso en materia de gestión, de prestación de servicios públicos y de desarrollo empresarial, laboral y turístico. La senda a seguir es dedicar muchas horas y esfuerzo a trabajar por los vecinos en lugar de atacar a la oposición", ha agregado.

Romero ha subrayado el trabajo que ha realizado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ante las Administraciones Públicas, entre las que ha destacado el Senado.

La labor de Muñoz, ha agregado, "ha permitido conseguir que el Ministerio de Fomento aprobara la orden de trabajo para construir el tercer carril entre el núcleo poblacional de San Pedro y Puerto Banús, impulsar el proyecto para estabilizar las playas del municipio, ofrecer a la Junta de Andalucía una parcela para construir un instituto en el distrito de Las Chapas o aprobar la licencia para que el Gobierno regional construya un centro de salud en San Pedro".

"En los dos años anteriores no había ninguna gestión para aportar beneficios e inversiones a la ciudad. En estos 100 días no ha habido semana en que no haya habido una reunión de la regidora con responsables de ministerios o consejerías", ha añadido el portavoz municipal.

En materia deportiva, Romero ha recordado que Marbella será en febrero la sede de la primera eliminatoria de la Copa Davis de tenis que enfrentará a España y Reino Unido o la apertura de las instalaciones del Francisco Norte, el único complejo deportivo en el centro urbano de Marbella.

"Hemos comenzado los trabajos de recuperación del mosaico de la Medusa en la Villa Romana de Río Verde, el primer proyecto en la historia de Marbella para conservar el Trapiche del Prado y el desbloqueo de la ampliación del Museo del Grabado y hemos adquirido 20 vehículos para Limpieza", ha agregado.

RESPUESTA PSOE

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista y exregidor, José Bernal, ha asegurado que el equipo de gobierno "se ha dedicado a vender humo" ya que, ha señalado, "ha vivido de las rentas desde que urdió, con nocturnidad y alevosía, la moción de censura con la que puso final al gobierno del cambio e imponer de nuevo su rodillo".

"El Ejecutivo local tiene que gobernar en la calle para los vecinos de Marbella y San Pedro y no en los medios de comunicación", ha criticado.

Según Bernal, el equipo de gobierno "ha despilfarrado y echado por tierra" el saneamiento económico del Ayuntamiento que, ha indicado, logró el anterior Ejecutivo municipal. "Ha anunciado que se saltarán el techo de gasto en 36 millones de euros, lo que supondrá que en 2020 tendremos que poner en marcha un plan de ajuste similar al que nos encontramos cuando llegamos a la Alcaldía", ha apuntado.

A juicio del socialista, el equipo de gobierno ha iniciado "una espiral de privatizaciones" y ha utilizado una obra que proyectó y presupuestó el PSOE para abrir las instalaciones deportivas del Francisco Norte.

"La gestión de la que presume el portavoz municipal ha sido fruto del trabajo del PSOE, como el caso de la adquisición de los vehículos de Limpieza o las obras en las calles Alonso de Bazán y Antonio Herrero o del bulevar de Arroyo Primero", ha agregado.