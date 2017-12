Lanbide contará con cuatro oficinas en Vitoria ubicadas en los barrios de Zaramaga, Zabalgana, Zumaquera y Salburua

12/12/2017 - 16:44

Gobierno Vasco aprueba la adquisición de tres nuevos locales para Lanbide que mantendrá sus servicios centrales en Txagorritxu

VITORIA, 12 (EUROPA PRESS)

El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide contará en Vitoria con cuatro oficinas ubicadas en los barrios de Zaramaga, Zabalgana, Zumaquera y Salburua, y mantendrá sus servicios centrales en Txagorritxu.

El Consejo de Gobierno Vasco, a través de los departamentos de Hacienda y de Empleo y Políticas Sociales, ha dado su visto bueno a la adquisición de tres locales en los barrios vitorianos de Salburua, Zabalgana y Zaramaga para la instalación de nuevas oficinas de Lanbide en la ciudad.

En concreto, los locales se encuentran en la calle Ferrocarril del Norte 1 de Salburua; Océano Atlántico 17 de Zabalgana y Portal de Gamarra 1 de Zaramaga. De esta forma, las oficinas del Servicio vasco de Empleo en la capital alavesa pasarán de tres a cuatro y estarán ubicadas en Zaramaga, Zabalgana, Zumaquera y Salburua, manteniendo los servicios centrales en Txagorritxu.

La actual oficina de Lanbide-Txagorritxu abandonará su actual ubicación, en el edificio de Servicios Centrales de Txagorritxu, para reubicarse en unas nuevas instalaciones en el barrio de Zaramaga.

La oficina de Lanbide San Martín se trasladará a una más amplia en el barrio de Zabalgana, mientras que la oficina de Lanbide Zumaquera mantendrá su actual ubicación. "Lanbide completará sus servicios a la ciudadanía con la puesta en marcha de una cuarta oficina en Salburua", ha indicado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para añadir que estas nuevas ubicaciones responden al plan de "reforma y actualización" de Lanbide.

La consejera ha señalado que para descongestionar las oficinas actuales y ofrecer un servicio "de calidad", era necesaria la puesta en funcionamiento de una nueva oficina en el barrio de Salburua, "un barrio de reciente proliferación y con una ocupación considerable", así como otras "más amplias" en Zabalgana (Borinbizkarra) y Zaramaga "ampliando la cobertura que hasta ahora ofrecían las actuales dependencias".

LOS LOCALES

Ensanche 21 es la sociedad mercantil con capital de mayoritaria participación del Ayuntamiento de Vitoria, que se realiza las adquisiciones de Zabalgana y Salburua, mientras que en el caso de Zaramaga se trata de tres locales privados.

En Salburua, el local comercial que adquiere Lanbide se sitúa en la planta baja con entrada por la calle Ferrocarril del Norte y tiene una superficie construida de 873,55 metros cuadrados y útiles 849,55 metros cuadrados.

La oficina de Lanbide que actualmente se sitúa en la calle Pintor Clemente Arraiz 5 se trasladará al barrio de Zabalgana, calle Océano Atlántico 17. Dispone de una superficie útil de 854 m2.

Pese a que en la memoria se menciona que el local está sito en la c/ Océano Pacífico 13-15, en realidad, se ubica en la planta baja de los portales 15 y 19 de la c/ Océano Atlántico, aunque su fachada se ubique en la c/ Océano Pacífico, siendo las dos calles paralelas entre sí.

La necesidad de adquirir este nuevo local para el traslado de la actual oficina de San Martín (c/ Pintor Clemente Arraiz 5-7), se basa en que la oficina actual resulta insuficiente para un adecuado servicio a la ciudadanía (únicamente 550 m2).

Las actuales oficinas de Txagorritxu y de San Martín se encuentran muy próximas la una de la otra, por lo que el traslado de una de ellas a Zabalgana permitiría ofrecer un servicio más eficaz por toda la ciudad, estando el nuevo local bien comunicado con varias líneas de autobús público.

La nueva oficina que se instalará en Zaramaga se ubicará en el número 1 de la calle Portal de Gamarra 1 tras la adquisición de cinco pequeños locales, colindantes entre sí, con una superficie total de 650 m2. La adquisición que se pretende se enmarca en la planificación que ha realizado Lanbide que prevé el traslado de la actual oficina todavía situada en las oficinas central de la calle José Atxotegi 1.