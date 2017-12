The Offspring, Jimmy Cliff, Izal y Adam Beyen, se suman al cartel del Weekend Beach Festival de Torre del Mar

12/12/2017 - 16:51

Los artistas The Offspring, Jimmy Cliff, Izal y Adam Beyen actuarán en el Weekend Beach Festival Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, apostando por tres nombres internacionales y uno nacional.

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

Los estadounidenses The Offspring, una de las bandas más influyentes del punk rock de los 90 --junto a otros como Bad Religion y Nofx--, liderada por Dexter Holland, ha realizado este año una gira que los ha llevado por medio mundo y en 2018 prometen aterrizar en esta localidad para tocar sus grandes éxitos y, además, será la única actuación en Andalucía, según ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado.

Y del rock al reggae con el artista Jimmy Cliff, una de las figuras "claves" en la historia de este estilo "universal y festivo". Desde Jamaica, el "célebre" músico conocido por temas como 'Sittin' in Limbo', 'Many Rivers to Cross', 'Samba Regaee' y 'You can Get It if Really Want', entre otros. La "leyenda" del reggae, con casi 50 años de carrera, actuará por primera vez y como fecha única en Andalucía.

Por otro lado, 'Autoterapia' será el título del nuevo trabajo de la banda Izal. Un disco que verá la luz a principios de 2018, y que les devolverá a los escenarios después de casi un año de retiro, en el que los estudios de La Casa Murada --Tarragona-- se han convertido en "su segundo hogar estos últimos meses, y en el espacio perfecto para dar forma a su cuarto trabajo de estudio.

Por último, y en el espacio dedicado a la electrónica, se ha confirmado a uno de los iconos 'underground' "más influyentes" en el mundo, el productor y dj Adam Beyer. Además de estos artistas, el festival ha confirmado las actuaciones de Alborosie, Adam Beyer, The Qemists, entre otros.