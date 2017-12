El gobierno dice que no acoge más refugiados porque no hay "expedientes que tramitar"

12/12/2017 - 17:17

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó este martes que si el Gobierno no acoge más refugiados se debe a que actualmente no hay "expedientes que tramitar" y puso de manifiesto que países como Alemania y Francia tampoco cumplen sus compromisos de acogida.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a una pregunta del senador del PSOE Óscar López sobre si la política exterior del Gobierno está a la altura de los retos que plantean las migraciones.

Dastis explicó que la política del Gobierno en migraciones y refugiados está orientada a abordar estos desafíos de manera colectiva y que está en contacto permanente con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y Acnur.

De hecho, defendió que la UE se toma en serio estos fenómenos en tres niveles: la ayuda al desarrollo, la ayuda a los países de origen para controlar sus fronteras y la lucha contra los tráficos ilegales de personas.

A su vez, defendió el compromiso del Gobierno en esta materia como lo demuestra la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la misión 'Eunavfor Med Sophia' luchando contra las redes de tráfico de personas en el Mediterráneo.

En materia de refugiados, afirmó que si el Gobierno no acoge a más refugiados se refiere a que actualmente no hay "expedientes que tramitar". Esto le sirvió para poner de manifiesto que Grecia ha agradecido a España que se haya comprometido a reubicar a 300 personas al mes, pero "no las hay".

Reflejó el compromiso del Gobierno en materia de refugiados con la llegada hoy a España de 27 más y dijo que países como Alemania y Francia tampoco cumplen sus compromisos de acogida.

Por último, anunció la intención del Gobierno de aprobar próximamente en el Consejo de Ministros el Plan de Reasentamiento para 2018.

Por su parte, López utilizó el periodo navideño como aquel propicio de hacer balance y demostrar las "buenas intenciones". Y lo hizo, dijo, con "datos empíricos": en 2017 se duplicó el número de pateras llegadas a las costas españolas, que sólo hayan llegado 2.000 de los 17.337 refugiados comprometidos con la UE y que se haya recortado más del 80% de la ayuda al desarrollo. "Está usted reprobado y más que reprobado", remachó.

