El Ministerio de Fomento pide "cierto margen de credibilidad" sobre las obras de la línea de AVE Madrid-Extremadura

12/12/2017 - 18:12

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, ha pedido este martes "cierto margen de credibilidad", en relación a las obras que está llevando a cabo dicho órgano ministerial junto a RENFE y ADIF en la conexión ferroviaria de Madrid con Extremadura.

MADRID/MÉRIDA, 12 (EUROPA PRESS)

En el marco de la Comisión de Fomento en el Congreso, Niño ha contestado en nombre del Gobierno a preguntas parlamentarias, entre ellas al diputado del PSOE José Miguel Camacho, que ha se ha interesado sobre las previsiones acerca de la conexión en Alta Velocidad de Madrid con Extremadura.

En este sentido, el representante de Fomento ha señalado que se está trabajando "intensamente" para que Extremadura tenga un ferrocarril del Siglo XXI y ha garantizado que se está dando "el mayor impulso de la historia reciente a la ejecución de esta infraestructura ferroviaria".

Asimismo, ha señalado que el objetivo es cumplir con los plazos para que en 2020 el tramo entre Badajoz y Plasencia esté terminado, y ha insistido que también se está haciendo un "esfuerzo importante para la mejora en la calidad de los servicios ferroviarios que se ofrecen en la actualidad a los extremeños".

Por su parte, el diputado socialista ha criticado que el secretario general de Infraestructuras haya centrado su contestación en relación a las obras que se están llevando a cabo en la Comunidad Autónoma y no en relación al tramo que conectará con la capital española. "Le he dicho que no me contara nada del tramo en Extremadura. La gente de Extremadura no puede esperar más, les pedimos compromiso, cuándo y cómo se va a hacer", ha añadido el socialista.

En su segunda intervención, Niño ha explicado que hay una "serie de compromisos y de acciones" que hay que llevar a cabo todavía. Así, ha indicado que se ha licitado el estudio informativo y que se licitará en los próximos días. Un paso "necesario", ha apuntado", para avanzar en los proyectos y en la licitación de las obras.

Con todo, ha insistido que la finalización de las obras del tramo entre Badajoz y Plasencia supondrá una disminución de hora y media en los tiempos de viaje de cara a la comunicación con Extremadura. Además, ha resaltado la puesta en marcha de medidas para la reducción de incidencias en el actual ferrocarril que conecta la Comunidad Autónoma con Madrid como el puesto técnico para atender los trenes de manera inmediata o la instalación de un taller de reparación.