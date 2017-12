Cataluña. el exlíder de podemos en cataluña aparece en la campaña electoral en actos de erc y la cup

12/12/2017

El ex secretario general de Podemos en Cataluña Albano-Dante Fachin ha irrumpido en la campaña electoral en actos de Esquerra y la CUP después de que asegurara, tras abandonar la marca catalana del partido morado, que no ficharía por ninguna formación independentista ni concurriría con una fuerza soberanista en estos comicios.

Esta misma tarde se dejará ver en un acto de ERC en Barcelona junto al exconseller de Exteriores y 'número tres' de la lista de Esquerra, Raül Romeva, y el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosh.

No será el único acto en el que Fachin participará en representación de la plataforma que constituyó tras abandonar Podem, 'Som alternativa', que apuesta por una alternativa "insumisa y constituyente" para Cataluña.

Esta misma semana participará en distintos actos de ERC y de la CUP, como este domingo, 17 de diciembre, cuando se desplazará hasta Gerona para estar junto a la cabeza de lista de la CUP por Lérida, Mireia Boya, junto a otros participantes en el acto.

El propio Fachin ha compartido en las últimas horas los carteles de estos actos en su perfil de Twitter, incluso en esta red social ha tenido palabras para Catalunya En Comú-Podem. "Ni DUI ni 155. Pero alargaremos la mano al PSC del 155. Al final la equidistancia no existía", dijo esta misma mañana a los 'comuns' en una clara crítica a la posición de la candidatura que lidera Xavier Domènech.

Fachin dimitió como líder de Podem en Cataluña por disentir con la dirección nacional del partido y no reconocer la consulta convocada por Pablo Iglesias en la que se decidió que Podem concurriría finalmente con Catalunya En Comú a los comicios autonómicos. El exlíder de Podem afirmó más tarde que no ficharía por ninguna lista independentista en las elecciones catalanas si no se daba la posibilidad de construir una "propuesta política conjunta" junto a las formaciones soberanistas.

