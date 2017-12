Convocan este miércoles una concentración en el chare de Aracena para pedir la reanudación de las obras

12/12/2017 - 19:23

Un movimiento ciudadano ha convocado para este miércoles a las 17,00 horas una concentración en las puestas del centro hospitalario de alta resolución (chare) de la Sierra, ubicado en Aracena (Huelva), para pedir la reanudación de las obras tras siete años paralizadas y su puesta en funcionamiento.

ARACENA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El movimiento ciudadano, que aspira a convertirse en la plataforma 'Por la terminación del chare', persigue que "las obras comiencen de nuevo, ya que los serranos necesitan una sanidad cercana y de calidad", según ha remarcado en declaraciones a Europa Press Carlos Rodríguez, miembro de la misma.

"No puede ser que de una población de 40.000 habitantes, más de la mitad se encuentre a más de una hora del hospital de Riotinto, cuando la comarca cuenta además con una gran afluencia de turistas", ha señalado Rodríguez.

Cabe recordar que la pasada semana el alcalde de Aracena, el socialista Manuel Guerra, se manifestó al respecto y precisó que las obras de este chare, que la Consejería de Salud está construyendo en la localidad, están paralizadas desde 2010 por el litigio judicial existente entre la Junta de Andalucía y la empresa constructora, que entró en concurso de acreedores.

No obstante, Carlos Gutiérrez, miembro también de 'Aracena Puede', le recrimina que en octubre de 2016 el primer edil aseguró que "estaba manteniendo conversaciones con la Consejería de Salud para que incluyera en los presupuestos una partida para finalizar este centro hospitalario" y considera que "hay cuestiones que pueden ir a una velocidad o a otra, según la presión ejercida".

Por su parte, el alcalde lamentó que los convocantes "no se hayan informado de la situación", ya que "la realidad es que las obras se paralizaron cuando la empresa entró en concurso de acreedores, se rescindió el contrato y ha habido una serie de recursos judiciales en los juzgados de lo Contencioso de Sevilla, y hasta que éstos no se resuelvan, la Junta no puede volver a licitar estas obras".

"Hay un seguimiento del proceso por parte de alcaldes de la Sierra, han habido reuniones periódicas con el consejero y viceconsejeros y hay un seguimiento exhaustivo para que en cuanto se resuelva la vía judicial, este asunto pueda volver a la vía administrativa y se puedan volver a licitar", remarcó Manuel Guerra.