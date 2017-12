Estación Biológica de Doñana presenta un libro con novedades sobre teledetección para la conservación de la naturaleza

12/12/2017 - 19:23

Ricardo Díaz-Delgado, técnico de la Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC), junto con los expertos galeses Richard M. Lucas y Clive Hurford, ha publicado un volumen en el que se ilustra la capacidad de las nuevas tecnologías, como drones, cámaras trampa o sensores miniaturizados, para mejorar la información sobre el estado de conservación de los hábitats, la distribución de especies, la cartografía de especies invasoras o de colonias de aves.

El libro funciona como guía práctica y de análisis de casos de estudio sobre estas aplicaciones. Titulado 'The Roles of Remote Sensing in Nature Conservation. A Practical Guide and Case Studies', será presentado con una charla divulgativa abierta a todo público el próximo viernes 15 de diciembrea las 13,00 horas en el Museo Casa de la Ciencia.

Durante las últimas décadas, el rápido aumento en las fuentes de datos disponibles ha permitido a los investigadores desarrollar cientos de nuevas aplicaciones de teledetección utilizando datos proporcionados por nuevos sensores a bordo de satélites, aeronaves y drones.

Los autores de este volumen, que trabajan en ámbitos relacionados con la investigación, el seguimiento y la conservación de espacios naturales en España, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suecia, India, Australia y Namibia, brindan una perspectiva práctica sobre cómo las aplicaciones de la teledetección pueden beneficiar estos programas de vigilancia y seguimiento a largo plazo. En concreto, tres de los dieciséis capítulos que componen el libro muestran aplicaciones en el ámbito del Espacio Natural de Doñana, tanto con imágenes de satélite como con drones.

El libro se estructura en cuatro partes: una introducción sobre el empleo de herramientas de teledetección en el seguimiento y cartografía de hábitats; una segunda parte dedicada a casos de aplicación en hábitats; una tercera centrada en el uso de la teledetección para la cartografía y seguimiento de especies; y por último, una parte dedicada a los avances tecnológicos esperados y a proyectos actuales.