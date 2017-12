Sánchez regresa mañana a cataluña para apoyar a iceta

12/12/2017 - 19:03

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, regresará mañana a Cataluña para participar en Sabadell en un mitin con el primer secretario y candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta.

Se trata de un acto que no estaba en los planes iniciales del líder del PSOE pero que se ha incorporado a su agenda después de participar el pasado fin de semana en tres actos (sábado y domingo) con Iceta en Tarragona, Mataró y Lérida.

En sus intervenciones, el líder del PSOE insistió en que Iceta es el "único" que podrá ser presidente de la Generalitat para "todos" los catalanes y no construir una Cataluña de "unos contra otros" y reiteró que "no se puede quedar en casa ningún socialista. Tenemos que salir todos a votar", afirmó Sánchez antes de recordar un eslogan del PSC de hace años que decía que "si tú no vas, ellos se quedan, y continúan con la deriva secesionista".

Así, se mostró convencido de que "la única papeleta de todas que puede articular la unidad, es la de Iceta y la del PSC", por lo que se dirigió a los "de izquierdas" y a esos que "sin ser de izquierdas quieren cambiar las cosas" para "superar la dinámica de bloques y forjar conciencias".

Con esta participación, por el momento, serán cinco los días en los que Sánchez participará en la campaña catalana, lejos todavía de los 10 días que estuvo presente en las últimas autonómicas, las del 27 de septiembre de 2015.

El próximo sábado Sánchez participará en los actos del PSC en Gerona y Barcelona, y el domingo en el mitin central en Barcelona en el que esperan congregar entre 5.000 y 6.000 personas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell.

