Cataluña. el pdecat dice que el embargo de la casa de mas es "persecución a las personas" para "intentar hundirlas"

12/12/2017 - 19:27

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PDeCat en el Senado, Josep Maria Cleríes, atribuyó este martes la orden de embargo de la casa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas decretada por el Tribunal de Cuentas como "una persecución a las personas" y "una forma de intentar hundir a las personas".

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Alta, Cleríes dijo que hacer efectivo el embargo de la casa "no tienen ningún sentido", puesto que ya "hay una garantía" sobre el pago, y además una parte del dinero que se le exige a Mas corresponde a los ordenadores con los que se organizó la consulta del 9-N y éstos ya están en escuelas catalanas.

"Es una persecución en toda regla a Mas, un ataque más a Cataluña, y esto ya es inaguantable y está fuera de lugar. Parece que quieren que la sociedad catalana reaccione de otra manera a como estamos reaccionando", advirtió, negando que la falta de reacción se deba a falta de apoyo social y prefiriendo atribuirla a que los independentistas siempre han optado por una vía política, mientras el Estado "lo único que quiere es una persecución", y "ya estamos llegando a un ataque a las personas, a una persecución a las personas, a hacer daño a las familias, que es una forma de intentar hundir a las personas".

El senador nacionalista no quiso entrar a vaticinar qué hará el expresidente Carles Puigdemont, y prefirió dejarle a él que lo explique, ya que "tiene la palabra y la libertad que le da estar en Europa y no en España", donde cree que "estaría detenido". "Esa es la diferencia entre Europa y España, entre la democracia y la no democracia".

Cleríes tampoco quiso pronunciarse sobre uno de los extractos de la agenda del ex secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat Josep María Jové que han sido publicados en los medios, que deja entrever cierta tensión entre los entornos de Mas y Puigdemont. Sólo quiso atestiguar que ambos expresidentes "tienen muy buena relación", apelando a que los ha "visto juntos hace pocas fechas".

(SERVIMEDIA)

12-DIC-17

KRT/gja