Barbón pone la FSA a disposición de IU y Podemos para no "dejar el camino abierto" a la derecha en 2019

12/12/2017 - 20:03

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha afirmado que si no hay un acuerdo presupuestario entre PSOE, IU-IX y Podemos Asturies, se dejaría el "camino abierto" para que en 2019 gobierne la derecha "y eso sí que sería negativo". Por eso, el líder de los socialistas asturianos ha animado a Podemos a sumarse al diálogo y ha afirmado que la FSA va a estar a disposición de las dos formaciones "para que esto concluya en un gran acuerdo presupuestario".

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

A través de unas declaraciones distribuidas por la FSA, Barbón se ha referido a la propuesta que IU ha trasladado a su formación para dar un "impulso de izquierdas" al tiempo que resta de legislatura. El líder de los socialistas asturianos ha anunciado que ya ha recibido un documento que ha calificado como un "paso valiente" de IU-IX y de su coordinador, Ramón Argüelles, "que no es en beneficio ni de la federación ni del Gobierno, sino de los asturianos".

Así, Barbón ha señalado que el que haya presupuestos y otros acuerdos, "que vamos a ver si llegan a fructificar", es "beneficioso para los asturianos". Se trata de algo que sitúa en un "discurso importante" desde el punto de vista político: "La pluralidad no significa bloqueo", ha indicado. Para poder aprobar las cuentas, el PSOE necesita pactarlas con IU-IX y Podemos Asturias al contar únicamente con 14 de los 45 diputados del parlamento asturiano. Las tres fuerzas de izquierdas sumarían 28 -la mayoría absoluta en la Junta General son 23-.

Ahora la FSA va analizar el documento de IU-IX y así dar una respuesta "que fructifique en un acuerdo amplio con IU". "Entramos en el terreno del dialogo discreto y respetuoso entre las dos organizaciones", ha afirmado, para pasar a llamar a Podemos a que se sume a ese diálogo porque se está "jugando" un "presupuesto mejor" que incorpora una "parte fundamental" de las propuestas que han ido haciendo IU y Podemos.

"Un presupuesto que es más social, invierte mas en los concejos y en las personas, da respuestas a los problemas de Asturias teniendo en cuanta también los problemas de financiación económica que tenemos pero que da pasos fundamentales de cara al futuro", ha afirmado Barbón, para añadir que todavía, "y salvando las lógicas discrepancias y con planteamientos a largo plazo diferentes", es posible un dialogo "sereno y sensato" entre las formaciones de la izquierda.

Así, ha pedido a Podemos que aprovechen esa vía negociadora y sean "generosos" para darse cuenta de lo importante que es para Asturias tener esos nuevos presupuestos "que mejoran mucho los anteriores". Si no llega a haber acuerdo, Barbón ha afirmado que en 2019 los asturianos van a preguntar a las fuerzas de la izquierda para que sirvió su votó "y no podemos desperdiciar que la pluralidad no es sinónimo de bloqueo, lo contrario va llevarnos políticamente a dejar el camino abierto a la derecha y eso sí que quería negativo".

Por eso, Barbón, que ha puesto en valor la cooperación entre Gobierno y partido en las negociaciones, no ha querido dar nada por perdido, ha confiado en aprovechar las vías negociadoras y ha puesto la FSA a disposición de las otras fuerzas de la izquierda para lograr un gran acuerdo presupuestario. Además, se ha mostrado optimista ante el diálogo "sin ningún tipo de revancha ni de reprochar cuentas pendientes"

"No es tiempo de decaer ni de dar nada por perdido, estamos en el momento de que esto fructifique y haya un acuerdo político. Tenemos la posibilidad política fundamental encima de la mesa para afrontar que esto fructifique en el presupuesto y en más medidas, porque la propuesta de IU dice algo fundamental; que para garantizar la aplicación del presupuesto son necesarios acuerdos en otros ámbitos", ha sentenciado Barbón.