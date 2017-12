Asiron dice que la sentencia sobre escuelas infantiles "sorprende" y deja abierta la puerta a un posible recurso

12/12/2017 - 20:11

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado este martes que muestra un "respeto y la aceptación de las resoluciones judiciales" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra haya confirmado la sentencia que rechazó los cambios de modelo en euskera introducidos por el Ayuntamiento de Pamplona en dos escuelas infantiles.

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

Pese a ello, Asiron ha señalado que "los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona están estudiando en profundidad la sentencia, van a analizar cuál es la vía más adecuada para responder a este pronunciamiento ya que les ha resultado sorpresivo y contradictorio".

Así, ha dejado abierta la posibilidad de presentar un recurso. "Es pronto para anunciar si habrá o no recurso y cuál va a ser la estrategia procesal que se va a llevar a cabo en el Ayuntamiento de Pamplona", ha indicado.

"La sentencia ha sorprendido a los servicios jurídicos porque anula la situación municipal al considerar que el Gobierno de Navarra tenía la competencia para autorizar la oferta de plazas y el modelo de estas, sin embargo se obvia entre otras cosas que el propio Gobierno rehúsa ese argumento", ha comentado.

Asiron ha comentado que "la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia lo explicó ante el Parlamento de Navarra en la sesión celebrada el 9 de marzo de este mismo año". "En esta comparecencia, la consejera contestó expresamente que el Decreto Foral 28/2007 excluye cualquier intervención, que no sea la de inspección del servicio, del Departamento de Educación o el Gobierno de Navarra en escuelas infantiles", ha asegurado.

Asimismo, el alcalde de Pamplona ha manifestado que "la sentencia sorprende porque, pese a afirmar que se necesitan autorizaciones del Gobierno de Navarra, reconoce que la actividad municipal es de naturaleza prestacional no es un servicio público, en cuanto a que no es obligatoria y no atiende a la satisfacción de derechos reconocidos a la ciudadanía y el Ayuntamiento puede prestar y modificar como estime conveniente en cada caso".

"En otras palabras, lo que se nos está diciendo es que el Ayuntamiento es competente para decidir ofrecer el servicio de escuelas infantiles o suprimirlo, pero no es competente para modificarlo, lo cual desde nuestro punto de vista supone una contradicción y una situación ilógica", ha explicado Asiron.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que el "equipo de Gobierno va a defender siempre el principio de autonomía municipal, servicios que son municipales precisamente porque se prestan de forma voluntaria por parte del Ayuntamiento de Pamplona y con coste a las arcas municipales". "Esto lo vamos a defender hasta el final porque entendemos que solo de esta forma se pueden defender correctamente los intereses de la ciudadanía de Pamplona", ha dicho.

Igualmente, Asiron ha manifestado que "el fondo de este ejercicio no es otro que la defensa de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía" y que el equipo de gobierno da un "respaldo absoluto a los cambios planteados en escuelas infantiles con determinación a defenderlos por todas las vías legales porque son de interés público y están más que justificados".

Del mismo modo, Asiron ha mandado un "mensaje rotundo y claro y enérgico de tranquilidad a todas las familias afectadas con menores en el servicio de escuelas infantiles de Pamplona, mensaje avalado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona".

Igualmente, ha asegurado que "la sentencia no implica de modo alguno que vaya a haber cambios para las familias implicadas, ni en este curso ni en los cursos sucesivos".

"La sentencia solo afecta al curso 2016/17, con lo que su consecuencia práctica sería meramente compensatoria para aquellas familias recurrentes que pudiesen acreditar daños y perjuicios", ha señalado antes de explicar que "el presente curso no ha sido recurrido y por tanto se va a desarrollar con total normalidad, y respecto al próximo curso y a los sucesivos también podemos garantizar que no habrá afecciones".

Por último, ante el anuncio del PSN de reclamar su dimisión, Asiron ha señalado que "a estas alturas de la legislatura, y dos años después de entrar en la política municipal, no tengo ninguna duda de que habría pocas cosas que produjeran mayor satisfacción al PSN de Pamplona y particularmente Esporrín que conseguir derribar este Gobierno del cambio para pactar con UPN la investidura de Enrique Maya como alcalde de Pamplona, pero siento decepcionarle porque eso mañana no va a pasar".

Por su parte, la concejala del Área de Cultura y Educación, Maider Beloki, ha mostrado también su "respaldo absoluto a los cambios planteados en las escuelas infantiles" y su "más firme determinación de defenderlos".

En este sentido, Beloki ha recordado que se "partía de una situación de absoluto abandono y rechazo hacia la implementación de líneas en euskera por parte del Ayuntamiento, la oferta estaba absolutamente descompensada por zonas, ya que las dos únicas escuelas en euskera estaban en el barrio de la Chantrea". "La oferta antes de los cambios era del 10% en euskera y no se había ampliado en más de 30 años", ha añadido.

"Los cambios que se realizaron fueron con el objetivo de crear una red de escuelas infantiles que se ajustara a la demanda real de la ciudadanía respecto a los modelos lingüísticos ofertados por cada zona en Pamplona, de hacer una oferta equilibrada por zonas y barrios, y cumplir con la ordenanza vigente del euskera tantas veces pisoteada por el anterior equipo de gobierno", ha señalado Beloki.

Asimismo, la concejala ha asegurado que antes de llevar a cabo los cambios "se hizo una encuesta en el periodo de prematriculación sobre la intención de matriculación en las escuelas infantiles y los datos situaban la demanda real del euskera en un 38%".

"Como conclusión de las encuestas que se hicieron podemos afirmar que los datos avalaron el respaldo de la oferta lingüística actual donde las plazas de castellano y castellano con actividades en inglés se sitúa a día de hoy en torno a un 60% y la de euskera en un 40%", ha asegurado.

Por otro lado, Beloki ha indicado que "desde la perspectiva pedagógica la inmersión lingüística es la mejor manera de garantizar el correcto aprendizaje de idiomas y los cambios que se hicieron van en el sentido de garantizar que en las escuelas infantiles de competencia municipal se garantice esta forma de aprendizaje".

Del mismo modo, la concejala ha explicado que "en todo momento se ha intentando paliar las consecuencias de estos cambios y casi el 100% de los menores cuyas familias pidieron traslado fueron reubicados en centros elegidos". "Un 97% en los centros elegidos como primera opción y un 3% en los centros elegidos como segunda opción", ha dicho.

"En este sentido y viendo la marcha del curso anterior y de este, se puede definir de absoluta normalidad, satisfacción y no hay constancia de ninguna queja", ha asegurado.

Por último, Beloki ha transmitido "un mensaje de total tranquilidad a las familias con hijos en las escuelas infantiles". "Cada día abrimos los centros con la convicción de que estamos ofreciendo a los niños un servicio público y de calidad", ha sentenciado.