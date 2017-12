Rey garantiza el edificio necesario y a la altura para el Conservatorio de León con un borrador "muy bueno"

12/12/2017 - 20:20

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha garantizado este martes el "edificio necesario y a la altura" para el nuevo Conservatorio de Música de León y, tras reclamar un "voto de confianza", no ha dudado al asegurar que el borrador del proyecto técnico es "sencillamente muy bueno" a lo que ha sumado que mejorará las condiciones del actual.

VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)

"Está a la altura o mejor que los actuales conservatorios -en referencia a los que hay en la Comunidad--", ha aseverado el consejero de Educación en sendas respuestas al procurador socialista Álvaro Lora y al leonesista Luis Mariano Santos, quienes se han preguntado si el nuevo conservatorio será apropiado ya que tendrá menos superficie que el actual, a lo que el consejero ha respondido que el actual no estaba pensado para esta ocupación.

Rey no ha dudado al reconocer su especial y personal implicación en este proyecto concreto de la Consejería de Educación que, según ha recordado, no estaba prevista en el plan de obra nueva de su departamento ya que, aunque importantes, no se trata de estudios obligatorios.

"Mi grado de compromiso es total", ha aseverado el consejero, quien ha garantizado su "empeño" en esta obra y el diálogo con la comunidad afectada. Dicho esto, ha recordado que el nuevo edificio está planteado para 600 alumnos cuando en la actualidad hay 469 estudiantes con un descenso de matrículas del 13 por ciento en dos años.

Por último, ha asegurado que el proyecto se adapta a los requerimientos legales que "existen" por lo que ha animado a los grupos a leer más derecho administrativo y a ver menos películas de ciencia ficción.

El procurador leonesista se ha quedado con el compromiso de Rey de hablar con la comunidad educativa para sacar adelante "una conquista más social que política" que, en su opinión, no debe estar concebida sólo para cinco años sino a más largo plazo. En el caso del PSOE, Álvaro Lora ha pedido al consejero que conjugue el "nosotros" para que el proyecto pueda abarcar todo lo que pide la ciudadanía leonesa.

"Por supuesto que se van a aceptar las demandas que sean razonables", ha respondido el consejero al respecto.