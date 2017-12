Alvargonzález dice que aunque el DAESH ha sido derrotado "no ha dejado de existir" por lo que buscará "hacernos sufrir"

12/12/2017 - 20:21

El secretario general para Asuntos Políticos y de Seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Alejandro Alvargonzález, ha afirmado que el DAESH "aunque suene triunfalista ha sido derrotada" y sino no lo ha sido del todo "ya no puede conformar el Estado Islámico que en su momento soñó".

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Ha apuntado que ahora "están en una fase de dispersión" en la que "nos encontramos con una segunda parte, ya que no ha dejado de existir" por lo que para mantener su narrativa intentará hacernos sufrir y darnos grandes disgustos", tanto en Europa o "en los países donde se asiente, ya sea en Occidente o en África".

Alvargonzález ha realizado estas manifestaciones antes de intervenir en los VII Diálogos sobre Seguridad y Defensa de la Universidad de La Rioja.

Sobre la situación del DAESH ha recordado que en el año 2014, el autodenominado Estado Islámico, "se situaba a 14 kilómetros de Bagdad, y contaba con la mitad de Irak y la mitad de Siria, y tenía pretensiones de Estado; mientras que ahora le queda el dos por ciento de su territorio en Siria y en Irak apenas cuenta con territorio".

Ante ello, ha afirmado que "ha perdido esa capacidad de Estado, si alguna vez la tuvo", así como ya no cuenta con "capacidad operativa, de comunicación, de captación y financiera", ante lo que ha dicho que "a veces hay que respirar un poco". Ha apuntado que hay que "reordenar Oriente Medio y buscar mayores bases de estabilidad".

Por otra parte, ha recordado que otro desafío que tiene el mundo pasan por la "desinformación", que "es un verdadero campo de batalla real y mucho más eficaz que cualquier otro". No obstante, ha abogado porque "la mejor manera de defenderse es la verdad, y si uno aguanta el tirón, al final prevalece la verdad". También Alvargonzález ha apuntado como otra desafío "el gran interés de algunos de restar espacio a la expansión del ideal democrático".

Finalmente, ha apuntado que en España una de las "asignaturas pendientes" sigue siendo hablar de las políticas de seguridad y de defensa, algo que hay que "corregir", porque "mientras el ciudadano no sea consciente de los problemas de seguridad que le acechan, no exigirá que estos sean resuelto, y si no le exige la clase política no responderá o no destinará un presupuesto para quienes realizan" las funciones de seguridad y defensa.