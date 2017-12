Morre unha muller atropelada por un camión en Ordes (A Coruña)

12/12/2017 - 20:21

Unha muller faleceu na tarde deste martes en Ordes (A Coruña) ao ser atropelada por un camión no centro urbano, na estrada que une ao municipio con Santiago.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

Varios particulares contactaron co 112 Galicia para dar conta do ocorrido sobre as 16,15 horas. Indicaban que o vehículo implicado continuaba no lugar.

A partir de aí, o 112 Galicia informou do sucedido ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Ordes, á Policía Local e á Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar do atropelo, os profesionais sanitarios confirmaron o falecemento da muller.

Noutra orde de cousas, este martes dúas persoas resultaron feridas sobre as 13,30 horas nun accidente de tráfico en Vimianzo (A Coruña), na DP-9206, entre os puntos quilométricos 1 e 2.