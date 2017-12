Gonzalo Caballero respeta la presunción de inocencia de Pachi Vázquez, que no tiene que dimitir si no es procesado

12/12/2017 - 20:23

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha manifestado este martes su respeto por la presunción de inocencia de Pachi Vázquez, quien ejerció el liderazgo de su partido antes que él y para quien la Fiscalía pide que se abra juicio ante la existencia de "indicios de la comisión de un delito continuado de prevaricación continuada" en su etapa como alcalde de O Carballiño (Ourense), entre 1995 y 2005.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

Preguntado al respecto por los periodistas, el responsable de los socialistas gallegos ha reiterado en varias ocasiones que respeta tanto las decisiones judiciales como la presunción de inocencia y que, en este momento procesal, Pachi Vázquez todavía no está concernido por las pautas que dicta el código ético del PSOE.

En concreto, este manual de actuación interno obliga a los cargos socialistas a abandonar su responsabilidad en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. En estos momentos, Pachi Vázquez no ocupa ningún puesto público ni orgánico, pero es uno de los tres candidatos a las primarias en las que se elegirá el próximo líder del partido en su provincia.

"El Partido Socialista tiene unas normas muy claras", ha recordado Gonzalo Caballero, para apuntar que Pachi Vázquez mantiene la condición de investigado y, por tanto, no cabe aplicar el código ético. "Escenario distinto es el juicio oral", ha concedido, pero ha puntualizado que no se ha llegado a esa situación procesal.

Así pues, ha incidido, en este momento sólo puede "respetar las decisiones judiciales" y "defender la presunción de inocencia" del exconselleiro de Medio Ambiente. Y es que, según sus palabras, su partido tiene "experiencia" de "muchos casos" en los que un compañero ha sido investigado por la Justicia sin que ello conllevase, ni siquiera, llegar a la fase del juicio.

"RESPETO" A LA FISCALÍA

Por último, acerca del hecho de que los últimos movimientos políticos que ha tratado de hacer Pachi Vázquez coincidiesen en el tiempo con algún posicionamiento de la Fiscalía, Gonzalo Caballero ha sostenido que en el "respeto a las decisiones judiciales" que ha expresado se incluyen las del Ministerio Público.

El caso en el que, pocos días antes de la votación para elegir al nuevo líder del PSOE de Ourense, la Fiscalía pide sentar a Pachi Vázquez en el banquillo arrancó en 2013. No obstante, no trascendió hasta principios de octubre del año siguiente, una semana después de que el ex secretario xeral anunciase su candidatura a las primarias socialistas para competir por la alcaldía de la ciudad de As Burgas.