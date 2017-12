García (PSOE) advierte de que está en la mano de Macías (IU) paralizar la moción en San José del Valle

12/12/2017 - 21:11

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha salido al paso del anuncio este martes de una moción de censura en San José del Valle exigiendo al coordinador provincial de IU, Fernando Macías, que intervenga de inmediato y paralice "esa alianza contra natura para desalojar del sillón de Alcaldía a la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales", que fue el PSOE.

CÁDIZ, 12 (EUROPA PRESS)

En concreto, los grupos municipales de PP e IU han presentado en la mañana de este martes en la Secretaría del Ayuntamiento una moción de censura contra el alcalde, Antonio González (PSOE). Cabe recordar que tras las últimas elecciones municipales el PSOE cuenta con cinco concejales, los mismo que PP, mientras que IU cuenta con un edil. Según han indicado a Europa Press fuentes del PP, el Pleno para la moción de censura se celebraría, en principio, el próximo 27 de diciembre a las 12,00 horas. En la moción propuesta por IU y PP, se propone a Antonio García Ortega (PP) como alcalde.

En un comunicado, García advierte de que está en la mano de Macías poner freno a "ese disparate político si expulsa al único concejal de la formación y si es verdad que no ha autorizado semejante operación". "Si Macías no actúa con coherencia política de acuerdo al compromiso que adquirieron de contribuir a los ayuntamientos del cambio y evitar que el PP de los recortes tocase poder, es porque existe un pacto soterrado de arrebatarle alcaldías al PSOE para entregárselas a la derecha, haciéndole vilmente el juego más sucio", ha señalado la dirigente socialista que apunta que "son cosas que el electorado de izquierdas no alcanza a entender, son cosas que IU ya ha pagado muchas veces muy caro en las urnas".

Así, ha recordado que en la provincia se dieron pactos "vergonzosos" entre PP e IU en localidades como Chiclana, Castellar, Jimena y Alcalá de los Gazules permitiendo "situaciones de Gobierno estrambóticas porque a la hora de desarrollar un programa es complicado que polos opuestos puedan tener la más mínima coincidencia y esa pinza al final la ciudadanía la percibe como algo incoherente y contraproducente, infructuosa a fin de cuentas".

"Esperemos que Macías reconsidere la situación y se imponga la cordura política porque de lo contrario tendremos que pensar que cuando recientemente declaraba que iba a aumentar el número de alcaldías era porque ya andaban pensando en operaciones como ésta de lograr el poder que no consigue a través de las urnas sin importarle pactar con la derecha del austericidio, la que niega el pan y la sal a esta tierra", ha apuntado.