Feijóo subraya que la Xunta "está pagando" la autovía de O Morrazo y no lo repercutirá en peajes, como pasará con Rande

13/12/2017 - 14:07

Constata que se cumplen los plazos y que los primeros 7 kilómetros se abrirán al tráfico la próxima primavera

MOAÑA (PONTEVEDRA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este martes que la administración autonómica "está pagando" la obra de conversión del corredor de O Morrazo en autovía, y no lo repercutirá en ningún peaje, como sí se hará con la AP-9, tras las obras de ampliación en Rande y en Santiago.

Así lo ha manifestado en una intervención ante los medios tras realizar una visita a las obras de esta infraestructura, en la que la Xunta invertirá unos 55 millones de euros. "Además de construirla, estamos pagando esta autovía, y estamos evitando peajes en autopistas y autovías gallegas", ha señalado.

Según ha añadido, el Gobierno gallego evita así dejar "hipotecadas las cuentas públicas para el futuro" y ha recalcado que no le pedirá a los ciudadanos "que paguen esta autovía a través del peaje, como se les pide que paguen la ampliación de Rande y otros tramos", en alusión al convenio firmado en 2011 por el gobierno socialista y Audasa, que permite a la concesionaria repercutir el coste de las obras con un incremento del 1 por ciento anual de la tarifa durante 20 años.

De este modo, ha insistido, la Xunta va a pagar "en su integridad" la obra y "no se va a dejar a deber", porque "luego hay discusiones sobre cómo es posible que las infraestructuras no se paguen, pues es porque no se pagaron en su momento y hay que pagarlas después".

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se ha pronunciado sobre los peajes y, en respuesta a preguntas de los medios, ha admitido que el incremento anunciado para 2018 (de casi el 4 por ciento) en la AP-9 "no es una buena noticia". "Es consecuencia de los acuerdos que en su día se adoptaron para hacer las obras, y ahora se aplican y se repercuten. Es lo acordado desde hace años (...) era ya conocido", ha puntualizado.

Al margen del 1% por ese convenio, de la subida total, un 0,9% se corresponde con la bonificación a los vehículos que realizan el recorrido entre Pontevedra y Vigo, ida y vuelta en el mismo día de lunes a viernes. El resto de la subida, se corresponde con el cálculo del IPC.

"COORDINACIÓN"

Por otra parte, Núñez Feijóo ha destacado también la "coordinación" entre Xunta de Galicia y Ministerio de Fomento en la ejecución de las obras de ampliación de Rande y las de la autovía, y ha recordado que, según los plazos previstos, en el primer semestre de 2018 estarán operativos, tanto los nuevos carriles de la autopista como los primeros 7 kilómetros de la autovía de O Morrazo.

El presidente gallego ha destacado que la conversión del corredor supondrá "un después en la movilidad de la zona", teniendo en cuenta que este vial soporta una intensidad media de tráfico de 13.000 vehículos, que llega hasta los 20.000 diarios en período estival. A su juicio, el conjunto de los trabajos llevados a cabo por la Xunta y por la concesionaria Audasa (con una inversión total de 200 millones) suponen "la transformación más compleja de los últimos 35 años" en términos de tráfico y movilidad.

PLAZOS

Tras la visita a las obras del corredor, Feijóo ha constatado que los trabajos van sobre los plazos previstos y que, en mayo de 2018, se abrirán al tráfico los primeros tramos de la nueva autovía, entre el enlace de Rande y el de Meira. El último tramo adjudicado, el que llegará hasta el enlace de Cangas, podría entrar en servicio a mediados de 2019.

El presidente gallego ha destacado que, en estos momentos, el 60 por ciento de las obras en los subtramos 1 y 2 está finalizado, y que se han acabado o están a punto de acabarse los trabajos en las partes más complejas, como son los viaductos.

Asimismo, ha puesto en valor la cooperación de las "autoridades locales" y el diálogo con los municipios afectados que ha permitido, entre otros acuerdos, decidir la modificación del proyecto inicial para preservar el castro de Montealegre. Para ello, se optó por una solución de gran complejidad técnica, como fue la ampliación del actual túnel, ensanchándolo hasta los 20 metros.