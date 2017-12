La Cámara de Cuentas no ve posible "cuantificar los efectivos reales" de la Junta con información de la Cuenta General

13/12/2017 - 14:13

La Cámara de Cuentas de Andalucía señala en un reciente informe de que "no resulta posible conocer ni cuantificar los efectivos reales de la Junta de Andalucía al final de cada ejercicio a partir de la información contenida en las memorias de cumplimiento de los programas presupuestarios ni en la memoria" incluidos "en la Cuenta General rendida cada año".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo señala la Cámara de Cuentas en su informe de 'Fiscalización de determinados procesos de gestión de personal de la administración general de la Junta de Andalucía', para el que ha fiscalizado el capítulo I de 'Gastos de personal' del estado de la liquidación del presupuesto de gastos en relación al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2015, según ha informado este miércoles.

En este trabajo, "se ha planificado y ejecutado una revisión de cumplimiento de la legalidad para emitir unas conclusiones sobre si los procesos de gestión de las nóminas y su imputación al presupuestos de gastos del personal de la Administración General de la Junta del ejercicio 2015 resultan "conformes en todos los aspectos significativos con las normas aplicaciones".

La Cámara de Cuentas manifiesta que "el capítulo I de gastos de personal del estado de liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2015, relativo al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, se ha preparado, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco normativo de información financiera y presupuestaria que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo", aunque con alguna "salvedad".

Así, señala que, "en el capítulo I de gastos de personal, incluidos en el subconcepto económico 14939, figuran 98,47 millones de euros correspondientes a gastos de personal y cuotas sociales de parte del personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo --43,26 millones de euros-- y de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía --55,21 millones--", un personal denominado "de catálogo" que "no forma parte de la Administración General de la Junta de Andalucía y se encuentra fuera del SIRhUS", una aplicación que pretende "construir e implantar un sistema de información único de recursos humanos para todos los colectivos de personal de la Administración de la comunidad autónoma de Andalucía, además de ser una herramienta de gestión de la planificación, seguimiento y control del personal".

Por otro lado, y como "cuestiones significativas que no afectan a la opinión" sobre el capítulo 1 de gastos de personal de la Administración de la Junta en 2015, la Cámara de Cuentas señala que dicho capítulo "no muestra todos los gastos de personal relativos a los empleados de la Administración General de la Junta de Andalucía", de forma que "se han contabilizado 19,18 millones de euros en el capítulo VI de inversiones reales que se corresponden a gastos de personal, y que por su naturaleza económica deberían registrarse en el capítulo I".

Además, aunque "la contabilización de parte de estos gastos se ha realizado conforme a lo establecido en la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, así como en la Orden de 3 de julio de 2012, por la que se establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos", la Cámara avisa de que "al menos se han identificado 2,81 millones de euros de gastos de personal imputados al capítulo VI que no cumplen con los requisitos establecidos en las normas anteriores para su contabilización en dicho capítulo, sino que son refuerzos para oficinas de empleo y personal para actuaciones cartográficas y estadísticas".

Sobre el número de empleados públicos, la Cámara también apunta que "las memorias de cumplimiento de los programas presupuestarios no actualizan ni modifican el número de personas asignados al inicio del ejercicio a cada programa, a pesar de que éstos suelen tener modificaciones presupuestarias durante el año".

También dice que "la memoria de la Cuenta General no ofrece información sobre el número de empleados públicos", y que "hay diferencias entre las fuentes de información que se pueden utilizar para cuantificar los recursos humanos de la Junta de Andalucía al cierre del ejercicio 2015", de forma que "el total de efectivos según las memorias de cumplimiento asciende a 230.714, cantidad que difiere de las 243.844 personas que han comunicado los centros gestores consultados en la elaboración del informe de Cuenta General".

En todo caso, la Cámara indica que la cifra de personal, según los "anexos de personal" del presupuesto de cada ejercicio, que representa la plantilla de personal al 1 de enero y tiene carácter provisional, en el caso del presupuesto del 2016, "ascendería a 231.151 personas".

COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD

En su informe, la Cámara de Cuentas también alude a los complementos de productividad del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, indicando que "han ascendido a 20,97 millones de euros, lo que representa el 1,28 por ciento sobre el total de gastos de personal de este colectivo en el ejercicio 2015", si bien "se han identificado ocho programas presupuestarios en siete secciones presupuestarias donde la productividad es superior al 1,28 por ciento sobre los gastos de personal representativo del total de la productividad".

Como resultado del trabajo efectuado, la Cámara de Cuentas detecta durante el ejercicio 2015 una serie de "incumplimientos significativos de la normativa aplicable a los procesos de gestión de las nóminas y su imputación al presupuesto de gastos", como que "la Intervención General de la Junta no ha implantado el control de carácter financiero previsto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta".

"Determinados incumplimientos de legalidad por parte de los trabajadores generan numerosas incidencias en las nóminas que son corregidas y modificadas adecuadamente, si bien suponen una ingente cantidad de trabajo para los gestores de nóminas y para las Intervenciones", advierte la Cámara de Cuentas.

Este órgano concluye que, "en conjunto, el nivel de control existente en los procesos de gestión y en los sistemas de información aporta un nivel de confianza razonable para garantizar su correcta ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones realizadas y la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de la información relacionada".

Con todo, recoge "salvedades", en relación al sistema SIRhUS, de forma que, "aunque la valoración global de la eficacia de los controles analizados es positiva, se han identificado algunas debilidades materiales que representan un riesgo elevado para la fiabilidad y seguridad de la información y la disponibilidad" del citado sistema.

Finalmente, el informe hace un seguimiento de conclusiones y recomendaciones del informe JA 08/2009 'Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al sistema SIRhUS', reflejando que al menos dos de ellas no están implantadas.

Así, en dicho informe se advirtió de que "no está integrado el personal docente no universitario de la Consejería de Educación ni el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, (...) controlados por sus propios sistemas de información", así como que "tampoco se incluye el personal del sector público empresarial de la Junta", algo que sigue sin estar implantado, como ocurre con otra conclusión, la de que "el nivel de seguridad de (...) SIRhUS no cumple con lo previsto, a tal efecto, en el Real Decreto (...) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (...) de protección de datos de carácter personal".