C-LM cerró el tercer trimestre con un total de 459 lanzamientos hipotecarios, un 8% menos

13/12/2017 - 14:09

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre del año en Castilla-La Mancha fue de 459, lo que supone una disminución interanual del 8 por ciento, según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este miércoles.

ALBACETE, 13 (EUROPA PRESS)

De esa cifra, 217 fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 218 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 24 restantes obedecieron a otras causas, ha informado el TSJCM en nota de prensa.

Los lanzamientos por impago del alquiler aumentaron un 13,6 por ciento respecto al tercer trimestre de 2016, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias descendieron el 26,6 por ciento.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes existentes en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2017 fue de 198, un 0,5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 76 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 30,3 por ciento.

En cuanto al número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre del año en Castilla-La Mancha, fue de 255, un 45,9 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 471 procedimientos de este tipo.

AUMENTA EL NÚMERO DE CONCURSOS PRESENTADOS

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2017 en los juzgados de Castilla-La Mancha, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, fue de 64, lo que supone un incremento del 23 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Del total de concursos, 12 corresponden a personas físicas no empresarios, un 20 más que en el tercer trimestre del año pasado. Los otros 52 fueron presentados en los Juzgados con competencia en materia mercantil y son un 23,8 por ciento más que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2016.

El número de concursos declarados en el tercer trimestre en los juzgados con competencia en materia mercantil de la región fue de 30. A esta cifra se añaden los 10 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

Además, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados llegaron a la fase de liquidación un total de 21 concursos en Castilla-La Mancha.

En cuanto al número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE) se han presentado 4 expedientes, 1 corresponden a las provincias de Albacete y Ciudad Real, y 2 a la provincia de Toledo.

MÁS DEMANDAS POR DESPIDO

Entre los pasados 1 de junio y 30 de septiembre se presentaron 775 demandas por despido en los Juzgados de lo Social de Castilla-La Mancha, un 15,3 por ciento más que en el tercer trimestre de 2016.

Las demandas de reclamaciones de cantidad, 985, fueron un 37,4 por ciento más que las presentadas en igual periodo de 2016

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Castilla-La Mancha fueron 3.994, lo que supone una reducción del 6,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2016.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.