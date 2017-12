Gobierno asegura que "se cumplen todas las garantías" en Archidona, donde "sólo se aplica el régimen de CIE"

13/12/2017 - 14:18

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que "se cumplen todas las garantías y derechos de los inmigrantes" en la cárcel de Archidona (Málaga), donde, según ha indicado, "sólo se ha aplicado y se aplica el régimen de CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), ningún otro".

Por ello, Sanz ha pedido a ciertas asociaciones y colectivos que "sean prudentes a la hora de hacer imputaciones o acusaciones que son infundadas", por lo que ha rechazado "por completo" dichas imputaciones.

Así, ha recordado que "la Fiscalía ha asegurado que se cumplen todas las garantías y derechos de los inmigrantes", por lo que se ha remitido al informe de la Fiscalía "que dice que cumplimos la normativa y todos los procedimientos". "Ese informe dice que no se han detectado deficiencias que tengan que ser corregidas ni comunicadas; y se constata que en las instalaciones hay servicios médicos, hay personal auxiliar las 24 horas del día y se cumple estrictamente el régimen de los CIE", ha añadido Sanz.

"En ningún caso en Archidona se ha aplicado ningún otro régimen que no sea el de los CIE", ha insistido Sanz, quien ha precisado que "los servicios que se prestan, las garantías otorgadas, el tratamiento que se le ha dado a los inmigrantes cuando se incorporan a un CIE es el mismo que se ha dado en el centro de Archidona, tanto en la garantía como a los servicios prestados".

Ha resaltado que "el cumplimiento de la normativa y los procedimientos están garantizados, se ha cumplido estrictamente, y así lo avala la Fiscalía, que alude a que se han garantizado todos los procedimientos y la aplicación estricta del régimen de los CIE, el único que se ha aplicado allí".

Asimismo, ha asegurado que el traslado de inmigrantes "en su día se hizo bajo el amparo de siete autos de autoridades judiciales distintos".

Sanz ha aludido, por otro lado, a un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona "en el que acuerda el archivo de una denuncia por detención ilegal".

"Hay resoluciones judiciales y el informe de la Fiscalía, y aunque algunos pueden mantener otras posiciones, quien determina si se incumplen los procedimientos son las autoridades judiciales, y aquí tenemos autos judiciales, informe de la Fiscalía y resoluciones judiciales que dicen que no hay delito y se avala la decisión tomada y el cumplimiento de los procedimientos y de las garantías en materia de inmigrantes irregulares".

Ha recordado que esas resoluciones judiciales "vienen a decir que el centro, al no haber funcionado nunca como un centro distinto, la nomenclatura no tiene sentido, pues nunca se ha aplicado otro régimen de internamiento que no sea el de los CIE y nunca ha funcionado pata otra cosa que no sea como CIE". Ha añadido que España "es de lo países que menos estancias tiene en los CIE".

TRASLADOS

En materia de traslados, Sanz ha indicado que "se esta cumpliendo con la normativa se esta desarrollando, y aplicando el mismo procedimiento que el de los CIE".

De esta forma, ha apuntado que "mientras existan inmigrantes se aplica el régimen de los CIE, aunque en este caso en un futuro se ha planteado lo que va a ocurrir, pero mientras haya inmigrantes el régimen único que se ha aplicado en el centro es el de los CIE, no hay otro régimen".