Asaja tilda 2017 de "catastrófico", el peor en 25 años, con pérdidas de 1.500 millones y ayudas insuficientes

13/12/2017 - 14:29

Dujo cree que las cifras deberían conmover a los políticos para ayudar a un sector que es "pilar" de la economía de CyL, que se resentirá

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo, ha calificado el año 2017 de "catastrófico" en el campo, el peor de los últimos 25 años, con pérdidas de unos 1.500 millones de euros y ayudas insuficientes.

Dujo se ha expresado así en el marco de una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario de Asaja, José Antonio Turrado, y otros miembros de la organización para hacer balance del año.

En este contexto, el máximo responsable de la organización en la Comunidad ha señalado que el que termina ha sido un año "catastrófico" tanto en la agricultura como en la ganadería, es decir, en el medio rural de Castilla y León y en lo que supone "uno de los motores principales y primer pilar" de la economía de la región. "Cuando nos va a nosotros mal, desgraciadamente nos va mal a todos", ha señalado.

Dujo ha cifrado las pérdidas en 1.500 euros, algo que a su juicio debería "conmover sensibilidades políticas" para ayudar a un sector que años atrás ha "dado el Do de pecho" y este año necesitaba ayudas que no ha tenido en cuantía ni en las cantidades que precisaba.

"Escasas, pocas y para pocos" ayudas directas, ha dicho el presidente de Asaja, quien ha criticado la "propaganda" que han hecho las administraciones, que han confundido a la sociedad y "cabreado" a los agricultores y ganaderos, ya que "además de no dar, mienten en lo que dan".

Donaciano Dujo ha señalado que en secano se ha registrado la peor producción de los últimos 25 años, con rendimientos muy bajos, mientras que 200.000 de las 500.000 hectáreas de regadío han pasado "dificultades" de riego y no hay pastos en más de dos millones de hectáreas desde 2016, a lo que se han sumado heladas este año que han provocado daños en cultivos como el viñedo.

FALTA DE AYUDAS

Ante ello ha insistido en la "denuncia" de que no se han tenido ayudas suficientes, no se ha llegado a todos y además las ayudas directas a jóvenes o los que más los necesitaban han recibido siempre un "no" como respuesta.

En cuanto a los precios, Dujo ha incidido en dos cuestiones concretas como la leche, un producto que ha reconocido que ha subido el precio y ha pasado de 26 o 28 céntimos el litro a 32, aunque ha aclarado que también se ha incrementado en Europa, hasta 37 o 38 céntimos, cuando hasta 2016 los precios eran similares, un poco más altos los españoles, dado que es deficitaria en un 30 por ciento y trae leche de fuera.

Dujo ha atribuido esta situación a la permisividad de las administraciones y a un sector de la agroalimentación láctea que es "anticuado" y "no es eficiente", por lo que le gana la partida Europa. En este sentido, ha afirmado que esta industria traslada los costes de lo que no gana con su eficiencia a los ganaderos.

También ha incidido en la situación de la patata, una "catástrofe" en cuestión de precios, ya que se han situado en el entorno de diez céntimos por kilo, cuando los costes ascienden a 13 o 14, por lo que hay mucha que ni siquiera se ha sacado por no merecer la pena.

El responsable de Asaja ha recordado que la organización apostó por una interprofesional como las creadas para otros productos, pero no se ha conseguido, aunque cree que es necesaria. Por ello, si no se logra en Castilla y León, ha pedido que haya una en el ámbito nacional para solucionar el problema.

Por otro lado, Dujo ha reclamado a Fomento y Medio Ambiente la queja de que la fauna está creciendo "de manera desordenada" y supone cuestiones "muy graves" como los accidentes de tráfico, que en ocho de cada diez en Soria están causados por animales salvajes. Asimismo, ha censurado que tengan que soportar que los jabalíes campen a sus anchas y perjudiquen a los cereales, los venados los pastos o los lobos ataquen al ganado.

"Castilla y León es un espacio para las personas, que son su mayor valor, no para lo que los animales salvajes echen a las personas", ha señalado Dujo.

MÁS DE 2.000 ATAQUES DE LOBO

Precisamente el secretario de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha puesto de manifiesto los problemas con el lobo, un tema que "no se puede dejar más" y que ha supuesto en el último año más de 2.000 ataques y la muerte de 4.000 cabezas de ganado.

Así, ha advertido de que no es un capricho de los ganaderos pedir su control o abatirlos porque ya se han probado diferentes medidas preventivas que no han surtido efecto, por lo que ha reclamado que haya un control poblacional y la Unión Europea dote de seguridad jurídica a la Consejería para ello.

De la misma forma, ha dado un "tirón de orejas" al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, porque aún hay expedientes de ataques de lobos del año 2015 que aún están sin abonar.

Asimismo, el responsable de Asaja en Ávila ha exigido a la Junta que ponga dinero para actualizar los baremos de lo que se paga y ha estimado que, teniendo en cuenta 4.000 muertes este año, unos 300.000 euros serían suficiente, ya que no tienen por qué sufrirlo los ganaderos.

Éste es uno de los problemas de la ganadería, que además, según Joaquín Antonio Pino, también se ha visto gravemente afectada por la sequía, con 30.000 euros de media de sobrecoste por explotación de vacuno, ovino o caprino, algo que, cuando los márgenes son tan pequeños, hace que haya ganaderos que lo estén pasando "verdaderamente mal".

Además, ha hecho un llamamiento para poner "pie en pared" con la fauna salvaje, con la que hay un problema de tuberculosis en zonas como la montaña palentina, la de León o la comarca de El Barco de Ávila, por lo que ha reclamado medidas ya que la enfermedad se extiende al ganado.

Por su parte, el vicepresidente de Asaja Palencia, José Luis Marcos, ha puesto de manifiesto los problemas que ha supuesto la campaña de riego este año, con zonas en las que no se ha regado, sobre todo en cuencas como las del Carrión o el Órbigo, donde tradicionalmente hay sequía. Precisamente respecto a estas dos zonas, aunque ha reconocido que se ha hecho algo en modernización de regadíos, ha reclamado que se avance más.

Finalmente, ha incidido en que el año pasado fue malo, pero a estas alturas había agua en los embalses, algo que no sucede en el actual ejercicio y el cultivo no acaba de nacer.