La Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona critica que se estén realizando deportaciones

13/12/2017 - 14:29

La Plataforma Ciudadana contra el Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona (Málaga) se ha concentrado este miércoles a las puertas de la prisión de la localidad para denunciar "las deportaciones de los inmigrantes internos que se están haciendo de manera totalmente ilegal".

ARCHIDONA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

"El lunes deportaron ya a 40 personas, ayer a otras 40 y según la información que tenemos, la voluntad que tiene el Ministerio del Interior es trasladar al conjunto de los inmigrantes", ha indicado Rubén Quirante, miembro de la plataforma.

Así, ha agregado que se trata de un "macrodispositivo para deportar a la gente que viene huyendo de la miseria, de Argelia, y lo que están tratando de encontrar es un futuro digno y, en concreto, en Francia, donde la mayoría tienen sus familias".

"El Ministerio del Interior y la Unión Europea está haciendo oídos sordos. A día de hoy hay irregularidades a manta. Sabemos que no es legal tenerlos en una cárcel, custodiados por antidisturbios; no es legal que, para poder reunirse con los familiares, éstos tengan que esperar y que cuando entren se vean a través de una mampara y no puedan ni abrazarse", ha lamentado.

De igual forma, Quirante ha incidido en que "aquí hay menores y desde el Ministerio del Interior están negando esa información que es cierta. Tenemos constancia de que hay tres, aunque los propios inmigrantes nos han dicho que hay cinco".

Este miembro de la plataforma ha indicado que si al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, "le queda algo de cordura debería sacar a esos menores y ponerlos a disposición de la Junta de Andalucía, que es en teoría lo que se debe de hacer".

En este sentido, Daniel Machuca, también miembro del colectivo, ha hecho hincapié en que uno de esos menores "ya tiene la notificación para que se efectúe la expulsión". "Esto es gravísimo, porque si se confirmase que este chico es menor tendría que ser liberado y puesto a disposición de la Junta de Andalucía", ha apuntado.

"Las pretensiones del Ministerio del Interior es que antes del fin de semana hayan partido de las playas de Almería la mayor parte de las personas que están ahora mismo internas en la prisión", ha añadido.

Así, Quirante ha asegurado que lo que plantean es "que hay que dar una solución de futuro a estas personas que, a día de hoy, cuando se deporten, volverán otra vez jugándose la vida. En este viaje tenemos constancia de que murieron 60 personas que llegaron a las playas argelinas".

"Llega un momento en el que esto es vergonzoso. Nosotros entramos aquí a diario con abogados y los familiares están en contacto con nosotros, por lo que sabemos lo que hay dentro y lo que hemos visto.Nos cuentan que están pasando frío, que la comida es escasa, no se pueden abrazar los familiares", ha reconocido.

Asimismo, ha recalcado que "se acabó con el CIE que había en Málaga y la sensación que nos da es que al Gobierno le gusta que esté un poco más alejado de la capital para poder hacer con total nocturnidad y alevosía lo que quieran".

Por ello, han convocado una marcha que recorrerá el trayecto entre Archidona y el centro penitenciario el próximo domingo, a partir de las 12.00 horas.