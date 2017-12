Sucesos.- Sanz cree que el caso de la menor de Niebla "es más una marcha voluntaria" y pide que no haya alarma

13/12/2017 - 14:48

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha indicado que la desaparición de María Adela Rodríguez, una menor de 16 años de la localidad de Niebla (Huelva) desaparecida desde la madrugada del pasado domingo, "es más una marcha voluntaria, en unas condiciones que no tienen nada que ver con una desaparición, donde se produce un sistema de búsqueda y unos protocolos de búsqueda que tienen otras características".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Por ello, ha pedido que "no haya alarma", ya que ha "desligado" el concepto de desaparición de este caso, "que puede ser un caso voluntario".

Sanz, que ha indicado que por el momento "no hay novedad" en este suceso, ha recordado que "algunos datos reflejan que es una chica que ha podido irse voluntariamente", toda vez que "parece que hay una serie de circunstancias que así lo avalan, respecto al dinero con el que se ha ido y con quien se ha ido".

Por ello, ha pedido "desligar" situaciones, "pues no es lo mismo una desaparición, donde se busca a una persona, de lo que pudiera ser una marcha voluntaria, donde se ha ido con una posible pareja y donde se ha llevado un dinero".

"Debemos no provocar alarma, pues ya lo vivimos en Huelva el año pasado, y no se puede pensar en una desaparición, esto es un caso distinto", ha aseverado Sanz, quien reconoce, no obstante, que "el objetivo es que aparezca".

