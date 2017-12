Los trabajadores de Aucorsa mantienen la huelga porque "no hay voluntad de llegar a acuerdo"

13/12/2017 - 15:01

El comité de empresa de la entidad municipal de autobuses de Córdoba (Aucorsa) sostiene que "no hay voluntad por parte de la empresa ni del Ayuntamiento de llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo", de manera que "la huelga se podría haber evitado", pero se mantiene para este jueves y viernes en el transporte municipal de autobuses en la capital.

En una rueda de prensa, el presidente del comité, Custodio Sánchez (CCOO), ha hecho hincapié en que "no hay voluntad ninguna", porque "sabiendo que iba a haber huelga no han hecho nada, no han buscado ningún punto de encuentro ni acercamiento", algo que en su opinión es "una irresponsabilidad".

En este sentido, el representante de la plantilla ha criticado la actuación de la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), "en el conflicto, o mejor dicho, la falta de actuación, pues ni siquiera ha contestado a la solicitud de reunión hecha por el comité en junio".

Para el comité, "la forma de actuar que tiene la máxima responsable del Ayuntamiento, la alcaldesa, es mayúscula, es tremenda, porque van a pagar las consecuencias la ciudadanía, los usuarios, quienes menos deben hacerlo, porque nos debemos a ellos, tanto los políticos como trabajadores, y debemos prestar un buen servicio y evitar por todos los medios llegar a la huelga que mucho me temo va a ser inevitable".

Además, Sánchez ha contradicho las declaraciones realizadas por la portavoz del PSOE, Carmen González, "de forma malintencionada o mal informada, por desconocimiento, posiblemente", sobre las reivindicaciones de los empleados.

Y es que, según ha agregado el sindicalista, "González dijo que se ha hecho todo lo posible, pero lo cierto es que la última reunión de la mesa negociadora fue el 9 de noviembre, es decir, hace 34 días, y en este periodo de tiempo nadie, absolutamente nadie, se ha puesto en contacto con nosotros ni ha hecho el más mínimo atisbo de buscar puntos de encuentro o de mínimo diálogo ni el gerente, Juan Antonio Cebrián, ni el presidente, Andrés Pino, ni la alcaldesa, Isabel Ambrosio", ha remarcado el representante del comité.

Asimismo, ha recordado que llevan 13 meses de negociación y "no se ha llegado a ningún punto de acuerdo, exceptuando la duración del convenio, que se acordó que fuera de tres años, si bien la alcaldesa realizó unas declaraciones posteriores en las que habló de un contrato-programa, lo que supondría hasta cuatro o cinco años", con lo que "hasta eso está en el aire", ha apostillado.

"NO SE HA HECHO TODO LO POSIBLE"

El representante de los trabajadores considera que "no se ha hecho todo lo posible, como lo demuestra el hecho de que después de 13 meses de negociación aún no se ha presentado el estudio completo del coste de aplicación de la reducción de jornada de nueve a ocho horas y media que propone la parte social, ni se ha presentado el estudio sobre el coste de aplicar 15 días de vacaciones en verano --del 15 de junio al 15 de septiembre-- para toda la plantilla, que actualmente sólo goza de vacaciones en verano cada tres años, y que es otra de las reivindicaciones del comité".

Por lo que respecta a la subida salarial, Custodio Sánchez ha negado que sus peticiones "supongan un incremento de la masa salarial de entre el 10 y el 15%", tras las palabras de González. "Falso, es un desconocimiento total o el gerente le da una información que no es correcta" y "se aleja totalmente de la realidad", porque lo que reivindica la representación sindical tiene "unos costes mínimos y es más una cuestión organizativa", ha apuntado.

Además, según ha indicado Sánchez, a fecha de 30 de septiembre la cuenta de resultados arrojaba 600.000 euros menos del gasto de personal presupuestado, y ya el año pasado quedó por debajo. Es decir, "hay margen, lo que no hay es voluntad", ha lamentado, quien ha añadido que "sabiendo las limitaciones legales, desde un inicio no nos hemos centrado en el tema económico, que ya nos gustaría recuperar la pérdida de poder adquisitivo que hemos perdido en esto seis años".

En este caso, ha puntualizado que el 2% de subida salarial que ofrecen está "limitado por las disposiciones del Gobierno y podría no poder aplicarse y el 1% adicional del que hablan está supeditado a que se garanticen 12 horas diarias hasta cinco días consecutivos en Feria, en donde sólo tienen un día de descanso, con lo que la conciliación es nula".

Igualmente, ha citado que "la falta de personal es otra de las cuestiones donde se encuentra atascada la negociación", pues según los sindicatos "el gerente pretende que se presten más servicios con la misma plantilla de hace años". El comité ha propuesto a tal efecto un incremento de plantilla.

Cabe destacar que la huelga, a la que están llamados los 398 trabajadores de la empresa, se iniciará este jueves 14 de diciembre a las 5,30 horas y se extenderá hasta las 24,00 horas del viernes 15 y se han establecido unos servicios mínimos del 30%.

REORGANIZACIÓN DE SERVICIOS Y TIEMPO DE TRABAJO

Por otra parte, desde la sección sindical de CNT consideran que "esta es una huelga que podría haber sido fácilmente evitada por la empresa", dado que "los trabajadores están dispuestos a llegar a acuerdos sobre las peticiones planteadas, que no afectan a cuestiones económicas, y que tan sólo requieren una reorganización de servicios y de tiempos de trabajo".

Así, desde el sindicato creen que "la negativa de la empresa a negociar las cuestiones básicas de cara al próximo convenio colectivo supone no tener en cuenta la legislación laboral, lo que ocasionará, de no variar su postura, una escalada de denuncias a la Inspección de Trabajo que podrían afectar seriamente al servicio".