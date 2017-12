QuirónSalud alerta de que un uso "excesivo" de la tecnología puede afectar a la salud mental de los niños

13/12/2017 - 15:03

La Unidad de Pediatría del Hospital QuirónSalud Torrevieja (Alicante) ha recomendado a los padres que reflexionen a la hora de elegir el juguete más adecuado para sus hijos en Navidad, ya que un uso "excesivo" de la tecnología puede afectar a la salud mental de los pequeños.

ALICANTE, 13 (EUROPA PRESS)

En ese sentido, la pedriatra María Mínguez ha aconsejado que los juguetes sean "divertidos" y que cumplan "una función importante para el desarrollo de la salud física y mental de los niños".

En un comunicado del centro privado, se ha señalado que en la actualidad los videojuegos son "el regalo estrella, forman parte de la vida de los niños y, con ellos, desarrollan facultades importantes como la psicomotriz dedo-mano y los reflejos".

No obstante, Mínguez ha afirmado que "su uso incontrolado puede crear adicciones por lo que llegan, en algunos casos, a perder la dimensión de la realidad y a intensificar el riesgo de aislamiento social".

Desde QuirónSalud Torrevieja han destacado que jugar es "un excelente recurso de diversión" para todas las edades, que "favorece la relación y la comunicación". Sin embargo, han puntualizado que a través del juego se puede "además de educar y potenciar su creatividad, transmitir formas de vida saludable con el objetivo de combatir la obesidad infantil".

En ese sentido, la "excesiva" dedicación a los videojuegos o a la televisión "genera hábitos sedentarios que acaban en el desarrollo de obesidad y todas las enfermedades asociadas a ella (diabetes, hipertensión, altos niveles de colesterol)". Por ello, Mínguez ha planteado: "El juego debe convertirse en una fuente de salud y no en una dificultad para el bienestar presente y futuro del niño".

Por ello, han recomentado que en la elección del juguete es "imprescindible buscar la funcionalidad y elegir un material seguro acorde a su edad". "Es conveniente huir del plástico, del color y del ruido, pues no dejan volar su imaginación y les impide crear diferentes juegos en uno mismo", ha opinado Marta Granados, especialista en Pediatría del Hospital Quirónsalud Murcia.

Por ello, en la decisión paterna se debe tener en cuenta que sea conveniente para la edad de los niños, para que sepan utilizarlos, y no resulten peligrosos, de ahí que sea tan importante leer las etiquetas informativas que indican de qué materiales están hechos y su resistencia.

El número de presentes o buscar el juguete de moda para regalar son dos de las preocupaciones que también suelen tener los mayores. Los regalos navideños se han de utilizar para sacarle provecho a la educación del niño y para que este aprenda a aceptar las sorpresas.

"PONER LÍMITE"

Tal y como subraya Granados, "los niños no se traumatizan por no tener el último juguete de moda ni por haber recibido cinco en vez de 10; simplemente necesitan tener claro que le han traído algo especial para él. Son los progenitores los que deben poner un límite al número de regalos, incluyendo los de los familiares".

Y han agregado: "Jamás deben faltar los libros, ya que pueden ser considerados como auténticos juguetes por sus imágenes, colores atractivos y texturas y, además, fomentan el gusto por la lectura desde la infancia. En el juego del niño va la dedicación de los padres".

"Los papás, junto con sus educadores, acompañan a sus hijos en el juego diario y deben reforzar su aprendizaje y autonomía", ha continuado Granados.

Además, han aconsejado buscar juguetes adecuados a la edad del niño; evitar aquellos que pudieran ser peligrosos; evitar los videojuegos antes de los nueve años y los teléfonos móviles antes de los 12 años; prohibida la televisión y el ordenador para su habitación; no regalar juegos, juguetes o videojuegos violentos; no comprar juguetes muy caros que después les prohibamos utilizar para que no los rompan; no adquirir juguetes sofisticados; no facilitar los que fomenten roles sexistas e incluir siempre entre los regalos un libro.