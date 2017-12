La UPNA entrega los Premios de Investigación 2017 a las mejoras trayectorias investigadoras y contribuciones científicas

13/12/2017 - 15:10

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) hizo entrega este martes de los Premios de Investigación 2017, con los que reconoció tanto el conjunto de la trayectoria investigadora personal de los docentes e investigadores Luis María Marroyo Palomo y Martín Larraza Kintana, como las mejores contribuciones científicas en los años 2015 y 2016. Estas últimas recayeron en las docentes e investigadoras Lucía Ramírez Nasto, Ana González Ureteaga y Belén Iráizoz Apesteguía.

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

En el mismo acto tuvo lugar, además, la entrega del premio al mejor resultado de transferencia tecnológica o de conocimiento realizado como consecuencia de un proyecto o contrato finalizado en 2015 o 2016. La distinción recayó en el catedrático de Tecnología Electrónica Francisco Javier Arregui San Martín, por 'Impacto de la transferencia en Navarra a través de la empresa Eversens'. La citada compañía fue reconocida como 'spin off' de la UPNA en marzo de este año y sus promotores son, además del propio Arregui, Juan Mari Pérez Azpeitia, Leyre Ruete Ibarrola e Ignacio Raúl Matías Maestro.

El acto institucional, presidido por el rector, Alfonso Carlosena, se celebró a las 13.30 horas en la Sala Nicolás Oresme, en el edificio de los Madroños. Tras el saludo y bienvenida del rector, intervino el vicerrector de Economía, Planificación y Profesorado, Ramón Gonzalo García, tras lo que se procedió a la entrega de diplomas. El profesor Martín Larraza Kintana, por su parte, pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de todos los investigadores e investigadoras que han recibido el reconocimiento.

TRAYECTORIAS INVESTIGADORAS DISTINGUIDAS

En la ceremonia se reconoció, como se ha apuntado, el conjunto de dos trayectorias investigadoras personales: así, el premio de investigación de las áreas de Ciencias Exactas, Biológicas, Médicas y Tecnológicas recayó en el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Luis María Marroyo Palomo, y el correspondiente a las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Jurídicas y Económicas, en el profesor del departamento de Gestión de Empresas Martín Larraza Kintana.

Posteriormente, se hizo entrega del premio de Investigación de las áreas de Ciencias Exactas, Biológicas, Médicas y Tecnológicas a la mejor contribución científica realizada durante los años 2015 y 2016 a la catedrática de Producción Vegetal Lucía Ramírez Nasto, por el artículo 'Transposable Elements versus the Fungal Genome: Impact onWhole-Genome Architecture and Transcriptional Profiles'. Los autores de la publicación son: Raúl Castanera, Leticia López-Varas, Alessandra Borgognone, Kurt LaButti, Alla Lapidus, Jeremy Schmutz, Jane Grimwood, Gúmer Pérez, Antonio G. Pisabarro, Igor V. Grigoriev, Jason E. Stajich y Lucía Ramírez.

A continuación, el premio de investigación de las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Jurídicas y Económicas a la mejor contribución científica realizada durante los años 2015 y 2016 recayó en la profesora del Departamento de Gestión de Empresas Ana González Urteaga, por el artículo 'The cross-sectional variation of volatility risk premia' ('La variación en sección cruzada de la prima de riesgo de volatilidad'), cuyos autores son la propia Ana González-Urteaga y Gonzalo Rubio.

En esta categoría, también resultó distinguida la profesora del Departamento de Economía Belén Iráizoz Apezteguía, por el artículo 'Uneven responses to climate and market influencing the geography of hig-quality wine production in Europe' ('Respuestas desiguales al clima y al mercado que conforman la geografía de la producción de vino de calidad en Europa'), escrito por Isabel Bardají Azcárate y la propia Iráizoz.

ARTÍCULOS PREMIADOS

En el primero de los artículos premiados en las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Jurídicas y Económicas referidos, según explica González, "se analizan los determinantes de la variación en sección cruzada de la prima de riesgo de volatilidad a nivel de carteras, siendo la prima de riesgo de volatilidad de mercado y, especialmente, la prima de insolvencia, los factores de riesgo clave identificados". "Los resultados están además relacionados con el comportamiento desigual que los componentes individuales de las carteras tienen con respecto al riesgo de crédito y estrés financiero", detalla.

El segundo artículo distinguido analiza la eficiencia técnica de la producción de vino en las diferentes regiones productoras de vinos de calidad en la Unión Europea, en un contexto de múltiple exposición, explorando las relaciones clima-eficiencia y clima-rendimiento económico. Tal y como explica Belén Iráizoz, "los resultados recogen una influencia significativa de las variables climáticas, fundamentalmente de la temperatura, tanto en la producción y la eficiencia, como en explicar diferencias regionales en la capacidad adaptativa".

"Por otra parte -continúa-, se observa cómo en las regiones situadas más al norte la utilización de mayores cantidades de inputs ha contribuido a reducir la vulnerabilidad al cambio climático, mientras que el trabajo y las tecnologías intensivas en capital explican la adaptación a los cambios en los mercados. Por otro lado, el potencial para mejorar la eficiencia técnica es notable, particularmente en las regiones del sur, dado el bajo nivel existente".