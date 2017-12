El Ayuntamiento registra en la Junta el escrito en el que estima el recurso de la Junta por sanciones por ruido

13/12/2017 - 15:11

Enlaces relacionados Ayuntamiento de Málaga archivará las sanciones a dos colegios por ruido de actividades deportivas extraescolares (12/12)

De la Torre dice que "se ha echado de menos" del Ejecutivo andaluz en el procedimiento "alegaciones equivalentes" anteriores

De la Torre dice que "se ha echado de menos" del Ejecutivo andaluz en el procedimiento "alegaciones equivalentes" anteriores

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Málaga ha registrado en la Junta de Andalucía el escrito en el que estima favorablemente el recurso presentado por la Delegación de Educación de la administración autonómica en el caso de los colegios Revello de Toro y Lex Flavia, en relación con las sanciones derivadas de las denuncias por ruido de las actividades extraescolares deportivas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que en la tarde de este miércoles se firmará el convenio con la Junta. No obstante, ha asegurado que del Ejecutivo andaluz "hemos echado de menos en ese procedimiento" alegaciones "equivalentes en un momento procesal anterior" lo que "hubiera podido quizá situar el tema de otra forma".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre por qué se han aceptado las alegaciones ahora y no anteriormente, De la Torre ha explicado que "parece ser que no las ha habido" antes, sólo lo que ha habido es algún recurso a nivel del colegio correspondiente, "donde no se iba tanto en esa dirección, sino como se habían hecho las mediciones, etcétera".

Por ello, ha continuado, "hemos dicho que hemos echado de menos en ese procedimiento alegaciones equivalentes en un momento procesal anterior" lo que, según De la Torre, "hubiera podido quizá situar el tema de otra forma". También ha recordado que los funcionarios han estado, "con la presión no digo, pero sí con el sentido de cumplir la obligación legal" sin que hubiera "un equilibrio de argumentaciones que pudieran situar el tema en los términos complejos que tiene".

En este punto, ha agregado que "hemos animado a que hubiera ese recurso de reposición", insistiendo en que se han "buscado soluciones a un problema que debe tener solución". "El recurso esta planteado en unos términos que permite ser aceptado y archivados los expedientes", ha detallado.

INSTALACIONES

Además, ha incidido en que hay que destacar que haya "una solución en los términos de que la actividad deportiva, extraescolar, dentro de un ámbito educativo" sea "realizada de tal forma de que por parte vecinal se mantenga el nivel de confort adecuado".

Por ello, ha sostenido que, en este sentido, "habrá que hacer las actuaciones y las inversiones necesarias en las instalaciones escolares dedicadas a actividades deportivas en los colegios que haya habido esa queja" en alusión al colegio Lex Flavia, al Revello de Toro, y a la queja interpuesta en el club deportivo Puerta Oscura, que "hay que ver cómo se resolverá".

Así, ha esperado que "se hagan unas inversiones, que espero que la Consejería, en su momento, aborde", reiterando que "estamos dispuestos a ayudar". "Nosotros siempre estamos colaborando en un tema que no es competencia nuestra, como las instalaciones deportivas".

En este punto, ha abogado por ir a "la raíz del tema, resolverlo y procurar que existan más instalaciones deportivas en la ciudad", insistiendo en que en esa materia "estamos dispuestos a hablar con la Junta que es a quien le corresponde en base a los decretos de transferencia de competencias del Estado".

"Es verdad que el Ayuntamiento ha hecho tantas que la gente piensa que es obligación nuestra, pero ahí están los decretos de transferencia que se han hecho de Madrid a la Autonomía y nunca de los autonomías a los ayuntamientos", ha aclarado.

Por todo ello, ha reiterado que las sanciones quedan archivadas, pero "otra cosa es el diálogo con la Junta, verbal o escrito, que se hable, se quede, que se consensúe...". "Tratemos de aclarar cómo estas cosas se puedan producir de tal forma que no se creen problemas en el entorno, ni clubes, que es difícil pero ese es el ideal y tenemos que abordarlo con sentido de responsabilidad".