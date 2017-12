Condenados a prisión los dos tuiteros que insultaron a pilar manjón

13/12/2017 - 14:50

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de prisión a dos hombres, Fernando de Reyna y Tomás Santos, que en 2014 vertieron graves insultos en Twitter contra Pilar Manjón, expresidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, por sus posiciones izquierdistas. El magistrado entiende que "es difícil" encontrar expresiones "más graves, más hirientes y más ofensivas" que las que los condenados vertieron en su contra.

El tribunal condena a los internautas a un año y un año y medio de prisión y les impone el pago de 3.000 y 6.000 euros de indemnización, respectivamente, por delito de enaltecimiento del terrorismo en su versión de humillación a las víctimas.

El hijo de Manjón, Daniel, fue asesinado en la estación de Cercanías de El Pozo, en Madrid, por una de las mochilas bomba que hizo estallar la célula yihadista el 11 de marzo de 2004. En 2014, De Reyna escribió en la red social sobre Manjón: "¿Qué se puede esperar de una mala madre que hace negocio apoyando la impunidad de los asesinos de su hijo?". En el juicio, Reyna atribuyó este insulto a un "calentón". La fiscalía solicitaba una pena de un año y medio de prisión para él.

Por su parte, Tomás Santo rechazó tener cuentas en las redes sociales y manifestó que su imputación deriva de un "montaje" realizado por el programa de televisión La Tuerka, del que fue presentador el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

A él se le atribuyen mensajes como "A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta"; "Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no sabe quién es...", o "Me alegra saber que pese a tu problema ortográfico apoyas a la puta proterrorista de Manjón".

