La Plataforma Pacto por el Mar Menor dice que las soluciones al problema de la laguna hay que buscarlas en origen

13/12/2017 - 15:19

Lamenta el "empeño" del Gobierno regional en abrir golas en vez de "evitar la entrada de nutrientes en el Mar Menor"

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

La plataforma ciudadana 'Pacto por el Mar Menor' señala que las soluciones al problema de la laguna salada "hay que buscarlas en origen".

Ante la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de dragar las golas del Mar Menor, la plataforma manifiesta que los estudios que se han hecho hasta ahora confirman lo que ya se sabía desde la apertura del canal del Estacio en los años 70 y es que "la comunicación con el Mediterráneo bajará la salinidad y producirá cambios en la temperatura de las aguas del Mar Menor".

Sin embargo, añaden en comunicado de prensa, "no nos consta que se haya hecho ningún estudio de la repercusión ecológica que se produciría en el Mar Menor por esa disminución de salinidad y cambios de temperatura".

Tampoco les consta que se hayan llevado a cabo estudios medioambientales sobre los efectos que produciría la llegada de aguas cargadas de nutrientes y de distinta salinidad a las praderas de posidonia en el Mediterráneo.

Esta plataforma no entiende el "empeño" del Gobierno regional en abrir golas, en vez de solucionar el problema en origen, es decir, "evitar la entrada de nutrientes en el Mar Menor", entre ellos los procedentes de la agricultura intensiva e industrial, "una de las mayores causantes del desastre medioambiental de la laguna".

"Creemos que no hay ninguna garantía de que esos dragados no vayan empeorar el estado del Mar Menor, ni de las consecuencias irreversibles que podrían tener, por lo que entendemos que no se deberían llevar a cabo esas actuaciones por el principio de precaución", concluye.