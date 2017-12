Rodríguez (Podemos) condena la agresión mortal a un hombre por llevar una bandera española: "Es absolutamente terrible"

13/12/2017 - 15:20

La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha condenado este miércoles la agresión que causó la muerte de un hombre en Zaragoza y que, según se ha publicado en prensa, fue motivada por el hecho de que la víctima llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España. Para Rodríguez, es "absolutamente terrible" porque convierte "lo que debería ser una discusión democrática" en un "enfrentamiento violento".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Según el periódico 'Heraldo de Aragón', Laínez falleció el pasado martes a los 55 años como consecuencia de las graves lesiones cerebrales causadas por el golpe en la cabeza que le propinó, con una barra de hierro, otro hombre con el que coincidió en un bar. La investigación policial apunta a un antisistema que ya fue condenado por dejar tetrapléjico a un guardia urbano.

Rodríguez ha condenado este suceso y ha hecho un llamamiento a la "necesidad de responsabilidad" de las personas que ostentan cargos públicos para que proyecten en sus discursos "diálogo y negociación política empática". "A las personas que tenemos responsabilidades públicas y emitimos discursos públicos, tratemos de proyectar la negociación política empática, la legitimación de las diferencias, las posiciones templadas cuando tienen que ver con un proyecto común como queremos que sea este país", ha dicho, en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press.

"DOBLE VARA DE MEDIR"

Por otro lado, preguntada por el vídeo en el que un civil, subido en un tanque en movimiento, amenaza al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y avisa al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, al que llama "el coletas", de que él será el siguiente; Teresa Rodríguez ha asegurado que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, "debe dar explicaciones" porque en el vídeo aparece "un tanque del Ejército de España".

A colación de eso, para la coordinadora de Podemos Andalucía tanto las autoridades del Ejército como Cospedal "deben dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora". En esta línea, ha avisado de que ya se dieron "situaciones hace 40 años" donde "las fuerzas nuevas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no terminaban de dejar de ser franquistas ya confabulaban en contra de las fuerzas progresistas". "Queremos que se produzca eso de nuevo", ha añadido.

Además, ha esperado que "no haya doble vara de medir" porque "hay tuiteros encarcelados, raperos y ha habido titiriteros encarcelados" por cuestiones similares a las que protagoniza la persona que aparece en el vídeo de amenaza a Puigdemont y a Iglesias y eso no puede dar pie a que "haya una vara de medir diferente". "No soy jueza, pero no puede ser que para unos sí haya cárcel y toda la dureza de la ley en otros casos pueda haber manga ancha", ha concluido.