Maeztu defiende el paso de Tussan por Polígono Sur para "no castigar a la población por un chico descontrolado"

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ve "fundamental" el paso de los autobuses de la empresa municipal de transportes Tussam por el Polígono Sur y pide "no castigar a la población por un chico descontrolado", después de las denuncias de apedreamientos a los vehículos de las líneas 31 y 32 a su paso por las calles Luis Ortiz Muñoz, Padre José Sebastián Bandarán y Madre de Cristo.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar junto al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en Sevilla la Jornada 'Una visión de la inmigración desde los Derechos Humanos', Maeztu ha señalado que "hay gente que le puede interesar que no haya autobuses para reinar allí a sus anchas en sus cometidos habituales", pero asegura que "a nadie se le ocurre quitar el servicio por que un niño le haya dado una pedrada".

Así, defiende "la protección de los conductores", pero señala que "hay que averiguar quién ha sido ese niño y hablar con la familia", porque "este niño no puede estar descontrolado haciendo salvajadas, puesto que lo va a pagar una población que necesita el autobús". Por tanto, Maeztu reivindica "la necesidad imperiosa" de que el 31 y el 32 paren en este zona.

De este modo, Maeztu dice que Tussam tiene que tomar medidas, y destaca que la comisionada para el Polígono Sur, María del Mar González, ha planteado otra reunión para "que haya la seguridad de que esos autobuses tengan la protección debida", pero, insiste, "nunca castigar a la población por el hecho de que haya un chico descontrolado". "Vamos a ver qué ha hecho y por qué lo ha hecho; eso se corrige así pero no quitando el servicio".

Por último, el Defensor pide "que se ponga la mampara pero no quitar un servicio que es fundamental", y exige que "lo que se ha trabajado durante mucho tiempo no se venga abajo y que no se vuelva para atrás".