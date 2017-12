El Teatro Alhambra presenta la obra 'Fuente Ovejuna', protagonizada por mujeres del asentamiento de El Vacie

13/12/2017 - 15:36

La Consejería de Cultura presenta el montaje 'Fuente Ovejuna', una nueva propuesta basada en la obra de Lope de Vega, que está protagonizada por mujeres de etnia gitana del asentamiento sevillano de El Vacie.

GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)

La obra, que está producida por la compañía TNT, se llevará a escena los días 15 y 16 de diciembre, a las 21,00 horas, en el Teatro Alhambra, según informa la Junta en una nota.

"Los textos que se me han pasado por la cabeza han sido de lo más diverso y, como han ido, han venido, porque con ninguno tuve el presentimiento de que me iba a embarcar (y a ellas conmigo, que no era poca responsabilidad) en el rumbo correcto", ha explicado la directora artística, Pepa Gamboa, en relación al proceso creativo.

La única conclusión a la que llegó, ha reconocido Gamboa, es que debía ser una obra de alcance universal y, como 'La casa de Bernarda Alba', bastante coral.

"Evidentemente mi intención no es montar Fuenteovejuna para denunciar la condición de exclusión social que vive el colectivo romaní de El Vacie, porque la misma presencia de estas actrices en escena da cuenta de ello. Es más bien, ha asegurado, siguiendo la topología política esbozada por el filósofo Jacques Ranciere, situarlas en el vórtice político que inadvertidamente pero con todo el derecho ocupan: el de decir, representar y denunciar esto por todos".

'LA CASA DE BERNARDA ALBA'

Fue en la temporada 2009-10 cuando el teatro español conoció una propuesta en sintonía con la obra actual ideada por Ricardo Iniesta y hecha realidad por la directora andaluza Pepa Gamboa y la entrega de un grupo de mujeres gitanas, "que no podían imaginar el alcance que había de tener". "Se trataba de convertirlas en actrices sin dejar de ser ellas mismas y representar uno de los grandes textos de la dramaturgia andaluza y universal: 'La casa de Bernarda Alba', de Lorca.

Grandes templos de la escena como el Teatre Lliure (Barcelona) o el Español (Madrid), entre otros, hicieron sendas temporadas con esta producción que más tarde viajó hasta Rotterdam para exhibirse en el Festival ICAF y hasta el diario Financial Times le dedicó una página.

Las localidades para 'Fuente Ovejuna' pueden adquirirse en El Corte Inglés, su web y en el teléfono 902 400222. También en la taquilla del Teatro Alhambra, desde una hora antes del inicio del espectáculo, si quedaran disponibles.