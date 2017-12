Armengol, sobre el viaje de Barceló: "Es un error, un cargo no debe aceptar según qué tipo de regalos"

13/12/2017 - 15:46

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha pronunciado este miércoles sobre el viaje realizado a Punta Cana por el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, y ha considerado que éste fue "un error" puesto que "un cargo público no debe aceptar según qué tipo de regalos".

PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)

No obstante, la líder del Ejecutivo balear ha incidido en que le gusta "escuchar y dialogar" y que tiene pendiente "una conversación tranquila" con Barceló sobre esta materia, algo que todavía no han podido llevar a cabo "por motivos de agenda". Además, ha explicado que el vicepresidente abordará también esta materia, tanto este miércoles con su partido, como este jueves por la mañana con los miembros de la comisión de seguimiento del Pacte.

"Me permitirán que hoy no haga más declaraciones y, que si hay alguna decisión a tomar, ya la explicaremos cuando sea necesario", ha reiterado a la prensa Armengol, quien ha incidido en que prefiere hablar antes con Barceló.

ENSENYAT CREE QUE BARCELÓ "NO DEBERÍA HABER ACEPTADO" EL VIAJE

Por su parte, el presidente de Consell de Mallorca y también miembro de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerado necesario precisar que el vicepresidente participa como tertuliano de un programa de un medio de comunicación desde hace años, incluso desde antes de ocupar el cargo que actualmente ostenta.

No obstante, Ensenyat también ha reconocido que Barceló "no debería haber aceptado" el viaje. "Vamos a hablar del tema con sosiego y tomar todas las decisiones que sean necesarias", ha zanjado Ensenyat antes de apuntar que no le consta que desde MÉS hayan pedido la dimisión del vicepresidente.