Villacís pide a Comunidad "que se ponga las pilas" en regular pisos turísticos y al Ayuntamiento realizar inspecciones

13/12/2017 - 15:50

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este miércoles al Gobierno regional "que se ponga las pilas" en regular pisos turísticos así como al Ayuntamiento realizar inspecciones para controlar los mismos.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Consistorio madrileño quiere regular los pisos turísticos permitiendo el alquiler de viviendas de particulares durante un tope máximo que no podrá llegar a los 90 días al año, alquiler enmarcado dentro de la economía colaborativa y, más allá de ese plazo, exigirán licencias para poder ser alquilados al adquirir un tinte de "alojamiento profesional".

Villacís ha precisado que "las competencias no son del Ayuntamiento", y que quien "se tiene que poner las pilas es la Comunidad de Madrid" porque "no se puede regular una actividad que no está reconocida".

Por otra parte, ha reprochado que el Ayuntamiento "está siendo muy pasivo" con estos pisos, y los vecinos "se quejan por no poner sanciones, y podrían hacerlo por ruido, sanciones e inspecciones".

"Ayudaría a mejorar la convivencia vecinal en sitios donde esto prolifera; hay que garantizar la legalidad, la seguridad, y estamos en alerta terrorista, por seguridad se tiene que regular, y los sectores hoteleros reprochan que la competencia no se da en un entorno legal", ha concluido.