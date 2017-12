El alcalde de Los Palacios critica la subida del peaje de la AP-4 y acusa al Gobierno de "maltrato"

13/12/2017 - 15:50

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle (IP-IU), ha tildado este miércoles como "medida muy negativa" la subida de los peajes en las autopistas a partir de enero, lo que afecta al de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y además de acusar al Gobierno de "tratar muy mal" a la localidad, ha remarcado que va en dirección "contraria" a las pretensiones de la "plataforma" que aglutina a instituciones y agentes sociales que solicitan que la transformación de la carretera N-IV en autovía incluya el tramo entre Los Palacios y Villafranca y Jerez de la Frontera (Cádiz), así como la extinción adelantada del peaje de la autovía AP-4.

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press tras conocerse esta subida del peaje para el próximo año, el alcalde palaciego también ha criticado la "falta de respuesta" dada a la solicitud de reunión que dicha plataforma "de la liberación del peaje" solicitó "hace más de un año" con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a quien querían plantearle que "adelantase la liberación del peaje".

Ha recordado que la concesión administrativa gracias a la cual Abertis explota la autovía de peaje AP-4, cuyo trazado es casi paralelo al de la N-IV, expira el 31 de diciembre de 2019.

"Ahora no sólo no adelantan esa liberación, que consideramos que sería una medida justa, sino que sube el peaje un dos por ciento", ha censurado el alcalde de Los Palacios, que ha aclarado que desde dicho frente común quieren que el Ministerio les "aclare qué va a ocurrir" con el citado "desdoble de Los Palacios a Jerez", porque "el Gobierno central dice que no descarta que lo vaya a hacer, pero no pone ni un euro en los Presupuestos" para ello, según ha advertido.

En ese sentido, Juan Manuel Valle ha remarcado que actualmente "sólo hay un tramo en ejecución" de dicho proyecto de duplicación de la carretera N-IV, el comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios, de unos 8,3 kilómetros de distancia, y "a día de hoy parece muy poco probable, por no decir imposible, que se cumplan los plazos dados por el delegado del Gobierno en Andalucía", Antonio Sanz, que "hablaba de que esas obras acabarían en el primer semestre de 2018".

Para el alcalde de Los Palacios, actualmente se antoja "imposible que en junio de 2018 estén terminadas esas obras", y al hilo ha afirmado que desde el Gobierno central se está "tratando muy mal a los vecinos de Los Palacios y de su comarca, así como a los vecinos de las provincias de Cádiz y Sevilla" en general en comparación con los de otros territorios, porque "si el Gobierno no tiene dinero para liberar autopistas, no lo tendría para liberar ninguna", pero en cambio "sí lo tiene" para la AP-9 de Galicia, que vence en 2048.

"PUNTO NEGRO" DE TRÁFICO

Valle ha remarcado que "en 2019 se habrán cumplido 50 años de concesión" del peaje de la AP-4, por lo que "las obras de la AP-4 están más que amortizadas", y la N-IV es "un punto negro" para el tráfico.

El alcalde de Los Palacios, que ha lamentado que "a la gente no les queda otra que asumir el riesgo" de circular por la N-IV "o pagar el peaje" de la autopista, ha recordado la propuesta que le ha planteado a la Demarcación General de Carreteras en Andalucía Occidental acerca de "enlazar" el proyecto de duplicación de la carretera N-IV, que circunvala el municipio por el oeste, con la autovía AP-4, que transcurre al este de la localidad.

Valle ha apuntado que Demarcación de Carreteras ha considerado "muy razonable" su propuesta destinada a "enlazar" el trazado duplicado de la N-IV con la AP-4, prolongando las obras de desdoble hasta "la salida sur" de la actual autovía de peaje hacia Los Palacios, pero aún no han tenido "respuesta" del Gobierno central, que, a juicio del alcalde, "sacó el desdoble entre Dos Hermanas y Los Palacios a regañadientes", pero "no tienen voluntad de continuar" con el proyecto en su conjunto.

Al respecto de las obras del desdoble entre Dos Hermanas y Los Palacios, el alcalde ha indicado que "en enero vamos a empezar a hacer una supervisión técnica", pero ha insistido en que "en seis meses es materialmente imposible terminar las obras", por lo que no descarta realizar "movilizaciones" ante dicho posible "incumplimiento" de los plazos dados por el Gobierno.