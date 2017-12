Secretario de Podemos Madrid espera que un tercio de ediles de Ahora Madrid no se presenten y que IU decida dónde estar

13/12/2017 - 16:02

El secretario de Podemos Madrid saliente, Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que espera y confía que un tercio de los actuales ediles de Ahora Madrid, sin especificar nombres, no se presenten a las primarias de la candidatura ciudadana para las elecciones municipales de 2019; al tiempo que ha pedido a los ediles de IU que decidan si están con Unidos Podemos o con Ganemos.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Igual que yo doy un paso al lado en la secretaría de Podemos, confío y espero que un número que podía ser un tercio de los concejales de Madrid den un paso al lado y faciliten un relevo para renovar el grupo municipal e incorporar nuevas energías. Lo otro sería vieja política, que es agarrarse al puesto y permanecer blindado con métodos que sirvieron para entrar al ayuntamiento y hoy gobernamos. Y estamos en que en 2019 haya una candidatura de Gobierno", ha dicho.

Así lo ha indicado Montero tras la reunión que ha mantenido este mediodía con la alcaldesa, Manuela Carmena, antes de terminar su mandato, ya que el viernes se conocerán los resultados de las votaciones de las primarias del partido en la capital, en la que se enfrentan el exjefe del Jemad Julio Rodríguez, candidato de la alianza de pablistas y errejonistas; y la diputada autonómica Isabel Serra.

El dirigente de Podemos considera que "dados los comportamientos en estos años, no parece muy recomendable" que algunos ediles renueven para así "poder garantizar un equipo solvente y renovado que consolide el cambio en Madrid".

Jesús Montero ha señalado que Carmena no está disgustada "porque es tan comprensiva que lo entiende casi todo" con el manifiesto firmado entre otros, por los ediles de Ahora Madrid Rommy Arce, Javier Barbero, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán, Celia Mayer, Yolanda Rodríguez, Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente y Guillermo Zapata y que plantea un encuentro el próximo mes de enero para dotarse de una estructura "más democrática" y defender "primarias proporcionales" que eviten "personalismos y jerarquías".

"A mí si me preguntan si tengo que elegir entre Manuela y el sistema (de elección) dowdall, lo tengo muy claro. A Manuela la conozco y al señor dowdall no le conozco de nada", ha dicho el todavía secretario de Podemos Madrid, que ha asegurado que en 2019 "se debe presentar una fórmula renovada en Ahora Madrid, renovada en su composición de equipo y procedimientos; lo otro sería un inmovilismo que no correspondería a la realidad".

"La fuerza de Manuela está en la gente que se encuentra en el Metro y los actos y que le anima a que continúe. Determinados actores reclaman cosas, aunque le ha sorprendido que antes de que nos pongamos a hablar del programa nos pongamos a hablar de los métodos para elegir a los candidatos. Cuando hagamos el programa de Gobierno busquemos a las mejores candidatos para organizarnos", ha dicho.

El dirigente local de Podemos ha revelado que ha transmitido a la primer edil matritense que le ha parecido "feo" dicho manifiesto "en pleno proceso asambleario de Podemos Madrid"; y ha destacado que en Podemos Madrid "decide la gente, no decide ni el PP, ni Almeida ni los concejales que hace labor de oposición al Gobierno".

En este punto, confía en que IU "decida claramente que si su apuesta es el bloque social de progreso que se llama Unidos Podemos o su apuesta es Ganemos, porque no se puede estar comiendo y sorbiendo, en misa y repicando", ha dicho Montero.

"Comprendo el interés que pueden tener determinados actores de Ahora Madrid por que haya una reunión presencial, pero también tienen que saber que ninguna reunión van a sustituir la decisión de los inscritos de Podemos. Ninguna reunión presencial va a decidir por nosotros lo que nosotros como fuerza autónoma vamos a decidir para revalidar el ayuntamiento, que pasa por que Manuela repita y por preparar un equipo de gobierno solvento", ha insistido.

EL PAPEL DE AHORA MADRID Y GANEMOS MADRID

El aún secretario local de Podemos ha explicado que Ahora Madrid es una candidatura ciudadana que se registró como partido para sortear las dificultades en procesos electorales y que "no se va a constituir" como tal. "Si no, me voy a ver obligado a ser secretario general de ese partido y no creo que eso sea ni bueno ni necesario", ha indicado con ironía.

Así, considera que Ahora Madrid se tendrá que reunir con sus actores, partidos, colectivos y personas independientes. "Podemos está elaborando una hoja de ruta para 2019, como lo tendrá que hacer IU y Equo, como los colectivos sociales y personas independientes. Manuela participará en aquellas reuniones que consoliden y proyecten Ahora Madrid. Aquellas que son un cónclave de partes para acordar cuestiones procedimentales, pero la alcaldes tienen mucho que hacer para cambiar Madrid como acudir a estas reuniones", ha apostillado.

Preguntado por si Ganemos tiene que estar fuera de la nueva candidatura de Ahora Madrid, Montero cree que "nadie que quiera cambiar Madrid tiene que estar fuera".

"Pero todos hemos aprendido. Ganemos ya no es lo que era cuando yo acordé el marco de entendimiento para la candidatura de unidad popular. Hoy hay otros actores, hay un liderazgo de Manuela e independientes que son un actor de la candidatura y cuando llegue el momento espero que Ahora Madrid sea una coalición ciudadana política donde haya partidos, colectivos e independientes. Nadie tiene duda de que el liderazgo son un tándem que no se puede desestabilizar. Algunos compañeros piensan más en una clave identitaria que el proyecto colectivo que representa el cambio en Madrid, Manuela Carmena y Ahora Madrid", ha añadido.

LA REUNIÓN CON LA ALCALDESA

El dirigente de Podemos ha transmitido a la alcaldesa la satisfacción por el nivel de participación en este proceso interno, que espera que supere los 6.400 votos que le eligieron a él secretario local en diciembre de 2014. También le ha agradecido su "paso adelante" para encabezar la lista de Ahora Madrid en 2015.

"Le he transmitido también la confianza de que me revele quien me releve, el apoyo y confianza seguirá como hasta ahora o mejor. Ella me ha transmitido que ha conocido a Julio Rodríguez y le produce una enorme satisfacción que en el caso de que sea Julio sea secretario es que tanto Julio como Manuela son ciudadanos empoderados que han dado un paso adelante como servicio público. Yo creo que esa serenidad que tienen ambos por su experiencia y solvencia profesional hacen un Podemos más fuerte en el caso nuestro y una garantía para Ahora Madrid y Manuela", ha dicho.

El todavía secretario local de la formación morada cree que un Consejo ciudadano municipal renovado "es garantía de una política renovadora por parte de Podemos Madrid, desde la continuidad con personas que han participado de la anterior dirección y es muy bueno el relevo porque eso nos hace mejores a Podemos porque se democratiza la organización y seguro que se ha elegido con ganas para conquistar la Comunidad".

Montero también ha dicho que Carmena ha conocido recientemente a Julio Rodríguez y le ha producido "una enorme satisfacción" y que también conoce por los medios a Isabel Serra "y su juventud". "Manuela, como sabéis, no es de Podemos y no interviene en sus procesos internos, pero es consciente de que un Podemos fuerte es un Ahora Madrid mejor y en ese sentido espero que en Podemos Madrid sea una dirección que junto a ella continúe la labor de motor de la candidatura ciudadana de unidad popular", ha concluido.