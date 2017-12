Constituida en la provincia de Cáceres una Comisión de Seguridad Vial para reducir los accidentes de tráfico

13/12/2017 - 16:02

La Subdelegación del Gobierno en Cáceres ha constituido la Comisión Provincial de Seguridad Vial para reducir los accidentes de tráfico tanto en carretera como en tramos urbanos. La comisión está formada por técnicos de la Subdelegación del Gobierno, Diputación Provincial, Junta de Extremadura, Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), la Fempex, Carreteras del Estado y Guardia Civil de Tráfico, entre otros.

CÁCERES, 13 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, ha presidido esta mañana la reunión de la constitución de este órgano cuyo objetivo es luchar contra la siniestralidad vial desde todos los ámbitos posibles. La comisión se reunirá, como mínimo, una vez al año y tantas veces como fueran necesarias.

En la reunión se ha puesto de manifiesto que, en la actualidad, no hay ningún punto negro en las vías que discurren por la provincia de Cáceres y también se han dado a conocer los datos de la evolución de la siniestralidad en los últimos cinco años.

Así, según manifestó la jefa provincial de Tráfico, Cristina Redondo, desde 2011 a 2016, los accidentes con víctimas se han reducido en un 12,88 por ciento, aunque con fluctuaciones en los años intermedios, llegando a un pico máximo en 2015, con un incremento sobre el año 2011 del 7,69 por ciento.

En las zonas urbanas la tendencia ha sido alcista, con un aumento de los accidentes con víctimas de un 74,11 por ciento, lo que revela la "necesidad" de acometer actuaciones precisas en este ámbito. En carretera, sin embargo, la tendencia ha sido decreciente, disminuyendo los accidentes con víctimas en un 31,56 por ciento.

La comisión ha acordado también que, a pesar de no existir puntos negros en la provincia, es necesario estudiar varios puntos de especial complejidad en la EX 206, a la altura de Miajadas; en la misma vía, en las inmediaciones de Sierra de Fuentes; en la EX A1, del punto kilométrico 60 al 63, y en la EX 109, en el kilómetro 60,2, con el objeto de prevenir posibles accidentes.

Cabe recordar que para que en una vía exista un punto negro es necesario que se produzcan tres accidentes con víctimas en un espacio no superior a los 100 metros, informa la Subdelegación del Gobierno en Cáceres en nota de prensa.

En la reunión se ha aprobado además la creación de una Subcomisión de Educación Vial, en la que participarán entidades públicas y privadas, con el fin de promover acciones encaminadas a evitar la siniestralidad.