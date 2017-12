CCOO destaca "el grave" problema de siniestralidad en la provincia con ocho fallecidos este año

13/12/2017 - 16:11

El sindicato CCOO ha destacado este miércoles "el grave" problema de siniestralidad en la provincia de Huelva, donde ocho personas han fallecido en lo que va de año en los centros de trabajo o en desplazamientos. Así, miembros de Comisiones Obreras se han concentrado este miércoles en la Subdelegación de Gobierno para visualizar, en estas fechas, la falta de las personas fallecidas en accidentes laborales.

HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, con esta concentración, CCOO pone de manifiesto el alto coste en la salud de la clase trabajadora onubense. El secretario de salud laboral de CCOO en Huelva, Diego Román, ha lamentado que "Huelva cierre este año liderando el índice de siniestralidad laboral en Andalucía".

En lo que va de año, "ocho trabajadores han fallecido en los centros de trabajo y en los desplazamientos", por lo que "hoy queremos hacer visible nuestra enérgica protesta por esta alarmante e injusta situación". "Se debe tomar conciencia, en estas fechas señaladas, que muchas familias onubenses tendrían que haber disfrutado las fiestas con sus personas queridas y que el trabajo no puede, ni debe quitarnos a nuestros amigos y familiares", ha proseguido.

De este modo, la intención del sindicato es "llamar la atención de la ciudadanía y las administraciones representando las graves consecuencias y la ausencia de quienes por desgracia han fallecido o sufrido accidentes laborales".

Además, Román ha manifestado que "las empresas no pueden seguir ignorando la Lay de Prevención de Riesgos Laborales, ni considerar la aplicación de la ley como un gasto". "Es una inversión en la vida y salud de sus trabajadores, en la propia imagen y en la Responsabilidad Social", ha dicho, antes de remarcar que "las empresas deben favorecer el trabajo seguro y sin riesgos y las administraciones del Estado y autonómicas están para vigilar que se cumpla la ley y sancionar a las empresas que no protegen, ni forman suficientemente a sus empleados".

Para el sindicalista, "es urgente que se tomen medidas en el control y la prevención de riesgos por parte de la Administración Laboral e Inspección de Trabajo" puesto que es "indispensable que se obligue a las empresas a aplicar y corregir los riesgos que se dan en todo el proceso productivo".

En su opinión, "hay que aumentar las visitas de concienciación e invertir en planes en los que se eduque a empresas, delegados y delegadas de prevención y personas trabajadoras, en materia de prevención de riesgos laborales". Desde el sindicato se solicita que se incremente el número de inspectores de Trabajo en Huelva para que puedan agilizar las actuaciones inspectoras en las empresas.

El responsable sindical ha puntualizado que es "inasumible para una sociedad avanzada como la nuestra, que el número de accidentes que sufre la clase trabajadora de Huelva, siga en aumento y tengamos ya cifras cercanas a los siete mil accidentes de trabajo en lo que llevamos de año". En concreto, ha precisado que son 70 los siniestros graves, lamentando los ocho accidentes mortales en el puesto de trabajo o en el desplazamiento.

Según el sindicato, en Andalucía son más de 90.000 accidentes de trabajo, mil graves y casi cien mortales. A esto se unen los procesos graves y mortales que se dan por las enfermedades profesionales, muchas de ellas no declaradas ni registradas como tal y que "ahondan aún más en las consecuencias negativas para las personas trabajadoras en su situación económica y de su salud".

CCOO califica de inadmisible que en Huelva cuatro, de cada cien trabajadoras en activo hayan sufrido un accidente laboral este año, "inasumible que hayan muerto dos personas más este año que el año anterior cuando tendríamos que ir reduciendo los riesgos y por tanto el peligro de tener un accidente grave o mortal".

"La clase empresarial tiene que implicarse más en la formación e integración de la prevención de riesgos en los puestos de trabajo. No pueden ponerse de perfil y hacer prevención de papel, han de integrarla en su día a día, no solo por obligación legal, porque los datos nos dicen que no es efectiva", ha remarcado Román, que defiende que "la clase trabajadora debe exigir la formación necesaria para conocer bien los riesgos, productos y equipos de protección y que denuncien en caso de incumplimiento".

Finalmente, ha aseverado que "con medidas de choques urgentes y una mayor presión y vigilancia de la Inspección de Trabajo y la Administración pueden hacer que estas cifras empiecen a disminuir".

"La precariedad, la temporalidad y la desregulación de las relaciones laborales que nos ha traído la última reforma, se manifiestan con crudeza en los accidentes laborales. Esta ley lleva más de veinte años vigente y todavía tenemos que sufrir, en Huelva, la lacra de estas cifras de siniestralidad", ha zanjado Román.