La exposición Huelwarhol, talleres y visitas guiadas, entre las actividades del programa de Navidad del Museo

13/12/2017 - 16:52

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Huelva, Carmen Solana, ha visitado el Museo de Huelva para supervisar el proceso de montaje de la exposición 'Huelwarhol. Diálogos de Andy Warhol con el Arte onubense', y coordinar la programación de Navidad del Museo de Huelva, que se compone de actividades y talleres con el público infantil y familiar como protagonistas, visitas guiadas y la citada exposición temporal.

HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)

La programación arrancará el martes 19, a las 18,00 horas con la visita guiada 'Museo Oculto', una buena oportunidad para conocer lugares que habitualmente no se muestran al público como los fondos de arqueología y el taller de restauración, donde se explicarán las labores que se realizan en el museo y se mostrarán piezas no expuestas en las salas, así como los procesos de restauración de obras singulares. No obstante, para participar es necesario hacer una reserva previa enviando un correo electrónico a actividades.museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es.

El miércoles 20 de diciembre a las 19,00 horas se inaugurará la exposición 'Huelwarhol. Diálogos de Andy Warhol con el Arte Onubense', que trata sobre la figura de este artista internacional, coincidiendo con el treinta aniversario de su muerte en 2017 y el noventa aniversario de su nacimiento en 2018, ha informado la Junta en una nota.

El objetivo de la muestra es poner en valor el arte onubense en relación con el Pop Art en general y de Andy Warhol en particular, con la participación de más de 30 artistas onubenses, lo que la convierte en una de las mayores exposiciones colectivas llevadas a cabo en el Museo de Huelva. El día 28 de diciembre y el 4 de enero a las 19,00 horas la comisaria de la exposición, Jennifer Rodríguez-López, junto con diversos artistas que participan en la muestra realizarán una visita guiada. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de enero en la sala 'Siglo XXI'.

El viernes 22 de diciembre a las 18,00 horas y los días 23 y 26 de diciembre a las 12,00 se celebrará 'RecreARTE', una actividad de animación destinado al público familiar para contar la historia de manera teatralizada. Se va realizar un recorrido por la sala de Arqueología y por la sala de Bellas Artes con sorpresas continuas que saldrán de algunas de las obras. Además, personajes e historias cobrarán vida para recrear la época en la que vivieron.

Ese mismo día tendrá lugar la actividad 'Nocturnos en el Museo', destinada al público familiar que recorrerá las salas en la oscuridad para conocer cómo miraban al cielo estrellado las distintas culturas que han habitado la provincia y volver la vista a la bóveda nocturna en una noche de estrellas muy especial. Tendrá lugar los días 22 y 29 de diciembre de 19,45 a 21,30 horas con reserva previa en www.platalea.com.

El 23 de diciembre a las 17,00 horas se celebrará el taller 'Píxeles de piedra' en la que los niños aprenderán practicando qué eran y para qué servían los mosaicos, elementos que formaban una parte importante de la forma de vida en la Huelva romana: sus casas. Este taller contará con otra sesión el 28 de diciembre a las 17,00 horas y está destinado a niños de cinco a doce años. Para este taller la reserva previa debe hacerse en www.platalea.com.

En el taller infantil 'Viaje por la Historia del Arte a través de las piezas del Museo' los más pequeños podrán disfrutar de una actividad lúdica para conocer la historia y el museo, en la que viajarán por diferentes épocas artísticas desde la Prehistoria hasta la actualidad. El recorrido comenzará en la sala de Arqueología y concluirá con las obras contemporáneas de la exposición de Bellas Artes. El taller está destinado a niños a partir de siete años y se compondrá de ocho sesiones los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, y 2, 3, 4 y 5 de enero en de 11,00 a 13,00. Para participar se precisa reserva previa mediante correo electrónico a contacto@latente.es.

DETECTIVES DEL MUSEO

Los días 26 y 29 de diciembre a las 17,00 horas tendrá lugar la actividad 'Detectives del Museo por un día', donde los niños deberán resolver una serie de misterios que se esconden en el museo para ayudar al personaje de Marcelina Cansina, una detective secreta que necesita la ayuda de todos para poder concluir su nueva misión.

A través de una serie de pistas los participantes recorrerán diferentes salas para descubrir los enigmas que ocultan sus paredes y obras, con el objetivo de incentivar la reflexión, la imaginación y el trabajo en grupo. Para concluir, cada detective realizará una obra pictórica inspirándose en la experiencia vivida con el fin de desarrollar la expresión artística. Se precisa reserva previa mediante correo electrónico a contacto@latente.es.

Los días 26, 28 y 29 de diciembre de 10,30 a 13,00 y de 17,00 a 19,30 horas tendrá lugar el taller de pintura 'Navidades 2017' destinado tanto a público infantil como adulto. Durante tres sesiones se realizarán copias de cuadros de la sala de Bellas Artes bajo las enseñanzas de un experto en pintura para que los participantes creen su propia obra de arte. Para este taller no se necesita experiencia en pintura ni material. Reserva previa en actividades.museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es.

Por último, el 30 de diciembre a las 11,00 horas, los niños de cinco a doce años se convertirán en arqueólogos para descubrir los restos de culturas pasadas en el taller infantil de Arqueología 'La Historia Enterrada', mediante un viaje en el tiempo paseando por las piezas de nuestros antepasados. Para este taller la reserva previa debe hacerse en www.platalea.com.