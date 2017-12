Canal Sur celebra las nominaciones a los Goya de cuatro películas participadas por la cadena pública

Cuatro películas participadas por Canal Sur como son 'El autor', 'Oro', 'No sé decir adiós' y 'Morir' han conseguido nominaciones a los Goya, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 3 de febrero. Entre ellas destaca 'El autor', que con nueve candidaturas es la tercera película que opta a más estatuillas tras 'Handia' (13) y 'La librería' (12).

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Así, estas nueve candidaturas son a mejor película, director (Manuel Martín Cuenca), actor protagonista (Javier Gutiérrez), actriz de reparto (Adelfa Calvo), actor de reparto (Antonio de la Torre), actriz revelación (Adriana Paz), guión adaptado, sonido y canción original (José Luis Perales). La película se rodó íntegramente en Sevilla.

Por su parte, según un comunicado, la superproducción 'Oro', dirigida por Agustín Díaz Yanes, se alza con seis nominaciones: dirección de producción, dirección de fotografía, dirección artística, vestuario, Maquillaje y peluquería y efectos especiales.

Esta ambiciosa película, dirigida por Agustín Díaz Yanes a partir de un relato del escrior superventas Arturo Pérez Reverte, es una aventura de época inspirada en las épicas expediciones de los conquistadores españoles del siglo XVI, Lope de Aguirre y Núñez de Balboa, a la búsqueda de la mítica ciudad de Eldorado, con localizaciones en Cádiz y Sevilla (Conil, Guadiamar, La Puebla del Río o San Juan de Aznalfarache).

'No sé decir adiós' ha quedado finalista en tres categorías como son dirección novel (Lino Escalera), actriz protagonista (Nathalie Poza) y actriz de reparto (Lola Dueñas). Dirigida por Lino Escalera, ha recibido las críticas más elogiosas desde su presentación en el Festival de Málaga, donde se hizo con cuatro importantes premios: Especial del Jurado, Guión, Actor (Juan Diego), Actriz (Nathalie Poza), además de una mención del Jurado de la Crítica al mejor trabajo actoral.

Y, finalmente, el protagonista de 'Morir', Andrés Gertrudix, ha sido también nominado como actor protagonista por esta película dirigida por Fernando Franco.

'Handia', de Aitor Arregi y Jon Garaño, con 13 nominaciones y 'La librería' de Isabel Coixet, con 12, son las favoritas para la 32 edición de los Premios Goya. Los actores Bárbara Lennie y David Verdaguer han sido los encargados de dar lectura a la lista de finalistas, seleccionadas entre más de 130 largometrajes a competición, en un acto celebrado en la Academia de Cine, presidida por Yvonne Blake. Le siguen como favoritas 'El autor', con nueve candidaturas, 'Verano 1993', de Carla Simón, con ocho, y 'Verónica', de Paco Plaza, son siete nominaciones.

Todas ellas compiten en la categoría principal, la de mejor película, y a mejor dirección, salvo Carla Simón que lo hace en la categoría de dirección novel, junto a Javier Ambrossi y Javier Calvo por 'La llamada', Lino Escalera por 'No sé decir adiós' y Sergio G. Sánchez por 'El secreto de Marrowbone'. Los candidatos a mejor actor protagonista son Javier Bardem por 'Loving Pablo'; Antonio de la Torre por 'Abracadabra'; Andrés Gertrudix por 'Morir' y Javier Gutiérrez por 'El autor'. Y la estatuilla a mejor actriz se la disputarán Maribel Verdú por 'Abracadabra'; Emily Mortimer por 'La librería'; Penélope Cruz por 'Loving Pablo' y Nathalie Poza por 'No sé decir adiós'.

'Handia', segunda película del equipo formado por Garaño y Arregi, versiona la historia real del gigante de Altzo, que forma parte de la mitología vasca. Rodada en euskera, ganó el premio especial del jurado en el pasado Festival de Cine de San Sebastián. Su protagonista, Eneko Sagardoy, está nominado a actor revelación, junto a Santiago Alverú por 'Selfie', Pol Monem por 'Amar' y Eloi Costa por 'Pieles', mientras que las aspirantes a actriz revelación son Bruna Cusí por 'Verano 1993'; Sandra Escacena por 'Verónica'; Adriana Paz por 'El autor' e Itziar Castro por 'Pieles'.

La otra película favorita a estos Goya, 'La librería', tampoco está rodada en castellano, sino en inglés, ya que es en Inglaterra donde se ambienta la historia de Coixet, basada en una novela de Penélope Fitzgerald que cuenta su propia vida. Billy Nighy está nominado a mejor actor de reparto por 'La librería', una categoría en la que compite con José Mota por 'Abracadabra'; Antonio de la Torre --que vuelve a hacer doblete-- por 'El autor', y David Verdaguer por "Verano 1993" que ha recibido la sorpresa en el acto en la Academia de Cine.

En cuanto a las actrices de reparto, las aspirantes son Adelfa Calvo por 'El autor'; Anna Castillo y Belén Cuesta por 'La llamada' y Lola Dueñas por 'No sé decir adiós'.

La gala de entrega tendrá lugar el próximo 3 de febrero en el escenario habitual de las últimas ediciones, el Madrid Marriott Auditorium Hotel y contará con la actriz Marisa Paredes como Goya de Honor.