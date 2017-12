XsP agotará todas las vías para conseguir que no haya corridas de toros en la ciudad

13/12/2017 - 17:16

El grupo municipal traslada al Pleno una propuesta de Anadel para poner fin a los espectáculos taurinos

GIJÓN, 13 (EUROPA PRESS)

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Gijón debatirá este jueves acerca de la consulta que Xixón Sí Puede (XsP) propuso para preguntar a la ciudadanía sobre su grado de acuerdo con que se celebren espectáculos taurinos en la plaza municipal de El Bibio.

En este sentido, la marca local de Podemos ha avanzado que agotará todas las vías para conseguir que no haya corridas de toros en la ciudad. "Veremos cuáles son los planteamientos de los diferentes grupos políticos ante este ejercicio de democracia y un compromiso de XsP que ya se planteó en el Pleno de 2015", ha recordado la edil de XsP, Nuria Rodríguez.

En caso de que el Pleno aprobara esta consulta, el siguiente paso sería llevarla al Consejo de Ministros para dar luz verde o no a la misma. Si el Consejo de Ministros se pronunciara negativamente, todavía quedaría el recurso a la Justicia para darla de paso.

También Izquierda Unida (IU) llevará al Pleno una propuesta en esta materia, ante la que XsP ha manifestado sus dudas en el primero de los puntos. En él se llama a "evitar en el marco de sus competencias la celebración de espectáculos taurinos en el concejo de Gijón/Xixón más allá de la presente legislatura". Para XsP, esta redacción da lugar a equívocos, ya que no dice nada sobre la actual legislatura.

"Nos llama la atención que IU afirme que no va a tener en cuenta la consulta promovida por XsP porque consideran que sería consultar los derechos animales y que eso no debiera ser objeto de consulta", ha remarcado Rodríguez, quien ha matizado que XsP no plantea en esta dirección la consulta. También le sorprende a la edil que IU no haga hincapié en que no se celebre ningún festejo taurino en el año 2019.

Máxime teniendo en cuenta que el contrato de licitación de El Bibio finaliza en mayo de 2019, por lo que la empresa adjudicataria tendría que solicitar una prórroga cuatro meses antes. "Nuestro objetivo es que se escuche a la ciudadanía y esa prórroga no se firme, por lo que nos parece que la iniciativa de IU no deja claro que no se realice esa prórroga para el año 2019", ha expuesto la edil de XsP. En este sentido, el grupo municipal presentará una enmienda para que IU afine su propuesta.

Al no quedar claro este punto, lo que también hará XsP es trasladar al Pleno la propuesta de la Asociación Nacional de Animales con Derechos y Libertad (ANADEL) en la que se establece un solo punto en el que se dice que "Anadel solicita que no se autorice, prorrogue o licite el contrato actual ni se elabore uno nuevo".

Y aunque con anterioridad al debate de la propuesta de Anadel se abordará la de IU, XsP, de aceptarse su enmienda, votará a favor de la iniciativa de IU pero mantendrá también la de Anadel "por respeto al colectivo que la lleva al Pleno", ha aclarado.