Rojas urge a Espadas a presentar su alternativa para Amor de Dios y a consensuarla con los vecinos

13/12/2017 - 17:21

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este miércoles la "falta de noticias" sobre los nuevos planes que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) contempla para reurbanizar la calle Amor de Dios, asumiendo las demandas de los colectivos vecinales, organizaciones políticas y ciudadanos que abogan por aprovechar dicha obra para hacer "más accesible y sostenible esta importante vía del casco histórico".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, González Rojas ha recordado que han pasado ya dos semanas desde que el delegado municipal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, se comprometió públicamente a reformar el proyecto inicial del Ayuntamiento a fin de incorporar árboles y plataforma única a la calle Amor de Dios, como venía reclamando IU, "pero a día de hoy seguimos sin saber cuál es la alternativa del gobierno local y cómo pretende acometerla".

Esta situación de 'impasse' ha llevado a Izquierda Unida a registrar un nuevo escrito ante el Distrito Casco Histórico donde vuelve a solicitar una reunión entre el Ayuntamiento y las personas y colectivos afectados por estas obras, o que han mostrado interés en este asunto, al objeto de analizar y consensuar los cambios a realizar en el proyecto de reurbanización para hacerlo más verde y amable.

En concreto, IU pide en su escrito al gobierno municipal que "convoque a la mayor brevedad posible una reunión abierta" a los vecinos, donde también estén presentes todos los agentes implicados en este tema hasta el momento, como la comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'San Isidoro', la Asociación Eliminando Barreras, la Red Sevilla por el Clima, A Contramano, Sevillasemueve y la Asamblea de Izquierda Unida en Casco Antiguo, para explicar el nuevo proyecto a desarrollar, "garantizándose el cumplimiento de la normativa urbanística y de la legislación en materia de accesibilidad universal".

"No entendemos a qué espera Espadas para convocar esta reunión", ha aseverado González Rojas, añadiendo que "o nos toma el pelo o no debe tener claro aún qué piensa hacer". Asimismo, el portavoz de IU ha advertido de que esta situación está suponiendo ya "un retraso de las obras e incrementando las molestias a los vecinos de la zona". Por ello, ha exigido al alcalde que "no tema a la participación ciudadana y presente de una vez el proyecto alternativo que dice albergar para Amor de Dios".