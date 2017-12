Artolazabal destaca la "innovadora labor de formación e inclusión para el empleo" que realiza Peñascal Cooperativa

13/12/2017 - 17:29

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha destacado la labor que realiza Peñascal Cooperativa en materia de formación e inclusión laboral, que constituye "un innovador modelo de éxito para la promoción del empleo juvenil".

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

Artolazabal ha visitado este miércoles la sede de la Cooperativa Peñascal (antigua Fundación) en Bilbao, que agrupa a ocho centros formativos centrados en la inclusión laboral y social para personas jóvenes a partir de 14 años.

Según han explicado los responsables de Peñascal a la consejera, en este centro "se mezclan los sistemas educativos, de empleo y social en el itinerario de una persona". "El modelo de inserción socio laboral comienza con personas de 14 a 16 años que aquí van sacando la ESO con metodologías dinámicas en talleres y otras iniciativa, colaborado con los correspondientes centros", han destacado.

Además, han detallado a Artolazabal que para las personas de 16 a 21 años se realiza una formación para el empleo, con programas de cualificación profesional inicial en los que participan 700 alumnos y se expiden certificados de profesionalidad.

Los mayores de 21 desarrollan estudios de empleo y aprendizaje a lo largo de la vida en formación dual, inserción laboral y en empresa de inserción. "Se forma no solo en oficio, también en valores y aptitudes como so el trabajo en equipo, solidaridad, iniciativa, etc", han trasladado los responsables de Peñascal a la consejera.

Artolazabal ha recorrido las diversas secciones de formación en materia de cocina, alimentación, hostelería, carpintería, electricidad y metal que Peñascal desarrolla en el barrio de su mismo nombre en Bilbao. Los ocho centros de formación que gestiona Peñascal están ubicados en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

Junto a Artolazabal han participado en el encuentro el viceconsejero de Empleo y Juventud, Marcos Muro, el director general de Lanbide, Borja Belandia, y el director de formación de Lanbide, Juan Ibarreche.