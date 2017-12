Madrid avanza que "sin ninguna duda" habrá cupos de licencias para pisos turísticos según la capacidad de los barrios

13/12/2017 - 17:36

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha avanzado este miércoles que "sin ninguna duda" habrá cupos en la concesión de licencias a viviendas que quieran ser alquiladas al turismo más allá de tres meses al año y que dicho cupo vendrá fijado por el futuro plan especial de control de usos turísticos, que determinará la capacidad de los barrios, sobre todos los del centro, "más saturados", para asumir hoteles, apartamentos y viviendas turísticas.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Hay que compartir la ciudad y los usos en ella para mantener el uso residencial. El turístico tiene que existir, bienvenido, pero bien regulado. Tendrá que ajustarse a las limitaciones que planteará el Ayuntamiento a través de un plan especial", ha destacado Calvo tras la comisión de Medio Ambiente y Movilidad.

El Ayuntamiento de Madrid quiere regular los pisos turísticos permitiendo el alquiler de viviendas de particulares durante un tope máximo que no podrá llegar a los 90 días al año, alquiler enmarcado dentro de la economía colaborativa y, más allá de ese plazo, exigirán licencias para poder ser alquilados al adquirir un tinte de "alojamiento profesional".

En cuanto a la implicación de las plataformas y operadoras, Calvo ha contestado que el Ayuntamiento "siempre está abierto a acordar condiciones añadidas" matizando que esta regulación es para todos, ya sean grandes operadores o propietarios de una vivienda.

El Consistorio ejercerá un sistema de control como en las demás actividades terciarias, como bares y comercio, y fijará las tasas en la correspondiente ordenanza de licencias. El Consistorio establecerá condicionantes no tanto de calidad sino de evacuación, entre otros.

El nuevo marco normativo se pondrá en marcha cuando se apruebe la consulta a la comisión de interpretación del Plan General de Ordenación Urbana y el plan especial que va a regular usos y cantidad de usos terciarios en la ciudad.

Estima que sean en un principio unas 1.000/1.200 viviendas las que solicitarán licencia, cifra extraída del censo de la Comunidad. "Habrá más pero no podemos estimarla porque la vivienda turística no está regulada y la Comunidad no ha asumido su responsabilidad", ha indicado el delegado.

El delegado se ha referido también a la posición de la Comunidad, que ha opinado que limitar los pisos turísticos supone "obstaculizar" la actividad, razón por la que no incluyeron medidas en este sentido en el borrador del decreto. Calvo ha puesto el acento en que se trata de un sector que "no está regulado y, por lo tanto, no existe de manera formal, no paga impuestos ni determinadas cargas que sí asume el sector hotelero reglado".

"Estamos poniendo orden en una situación de desorden que existe en este momento, regular según nuestras competencias y en base a la normativa urbanística, a la vez que seguimos instando a la Comunidad a que asuma su responsabilidad y su competencia", ha contestado el titular municipal de Urbanismo.