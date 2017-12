La ONCE pone la venta 5,5 millones de cupones dedicados al turrón Guirlache de Aragón

13/12/2017 - 18:16

La ONCE ha puesto a la venta 5,5 millones de cupones dedicado al turrón Guirlache, elaborado con almendra y genuinamente de Aragón, para el sorteo que se celebrará este sábado, 16 de diciembre.

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona; y el delegado territorial de la ONCE, Ignacio Escanero, han presentado el cupón acompañados por otros responsables de ambas instituciones.

En rueda de prensa, Escanero ha indicado que cuando el cupón lleva un producto de Aragón las ventas aumentan una media de entre el 25 y el 30 por ciento y ha citado casos excepcionales como las Fiestas del Pilar que ronda el aumento de ventas en una 90 por ciento. "Es un histórico", ha subrayado, para aportar otro dato como el incremento del 70 por ciento al dedicarlo a Motorland.

Por su parte, el consejero Olona se ha comprometido a realizar un estudio del aumento de ventas del turrón Guirlache con motivo de esta iniciativa de la ONCE y ha abundado en este tipo de colaboración institucional para la promoción y difusión de productos autóctonos, en este caso del sector de la agroalimentación.

Olona ha querido recordar que la materia prima de este turrón, "el turrón de Aragón", son las almendras y precisamente en el CITA se ha hecho una variedad del tipo de la almendra Marcona que retrasa su floración para evitar que le afecten las heladas porque "las bajas temperaturas son las principales enemigas de la almendra".

INGREDIENTES

Este dulce navideño y estacional está elaborado básicamente de almendras y caramelo solidificado, que tiene su origen en la Edad Media, cuando los árabes estaban asentados en Aragón.

Almendras peladas, azúcar, zumo de limón y aceite de almendras son los ingredientes de este dulce, cuyo nombre proviene del francés 'grillage', que hace referencia a algo tostado, en este caso la almendra.

Para elaborarlo, hay que fundir el azúcar con agua hasta formar una pasta de caramelo a la que se añaden almendras y el zumo de limón. Se remueve y se extiende sobre una superficie antiadherente para que se enfríe. Esta receta tiene, como muchas otras, un buen número de variaciones.

CUPONES

Forman esta serie de cupones los Mantecados y Polvorones de Estepa (Andalucía); el Guirlache, de Aragón, el Turrón de Sidra (Asturias); la Salsa de Nadal y la Coca de Torró y Amargos (Baleares); el Turrón de Gofio con frutos secos (Canarias); la Tostada de Navidad (Cantabria); las Pastas de Castilla y León; el Mazapán de Toledo (Castilla-La Mancha), el Turrón (Comunidad Valenciana); el Bollo Turco de Jerez de los Caballeros (Extremadura); la Trata de Mondoñedo (Galicia); el Roscón de Reyes (Comunidad de Madrid); los Cordiales (Región de Murcia); la Cuajada de Ultzama (Navarra); la Intxaursaltsa (Euskadi); el Mazapán de Soto (La Rioja); y el Tortell de Reis (Cataluña).

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. También, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, junto a premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.