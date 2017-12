El PP critica que Espadas prevea un nuevo préstamo para 2018 cuando incorpora "remanentes de lo no gastado"

13/12/2017 - 18:30

El concejal del Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte ha criticado este martes que el Gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) incluya un préstamo de 31,3 millones de euros en el proyecto presupuestario del Ayuntamiento para 2018, cuando dicho proyecto presupuestario incluye unos 15 millones del préstamo de 18,3 millones suscrito este año, dada la "inejecución" presupuestaria de los socialistas.

En rueda de prensa, Rafael Belmonte ha señalado el préstamo de 31,3 millones de euros previsto por el Gobierno local del socialista de Juan Espadas, en el proyecto presupuestario del Ayuntamiento para 2018, cuya negociación acaba de comenzar. En ese sentido, ha recordado que los vigentes presupuestos municipales de 2017 ya contemplaban un préstamo de 18,3 millones de euros, del que "se pagará cada año un millón de euros entre principal e intereses".

Y es que dichos préstamos, según el edil del PP, se encuadran en un contexto de "inejecución" presupuestaria, acusando al Gobierno local hispalense de dejar sin ejecutar unos 120 millones de euros del presupuesto municipal de 2016, toda vez que en el año en curso, "la ejecución presupuestaria no llega al 60 por ciento" y, en el caso de inversiones, se reduciría "al diez por ciento". Así, ha criticado, "el sinsentido de pedir tantos préstamos, mientras después el dinero no se gasta".

"REMANENTES DE LO NO GASTADO"

Más aún, según Belmonte, cuando el Gobierno local está "incorporando" al presupuesto "remanentes de lo no gastado" de cara a su aplicación. "Espadas va a incorporar al presupuesto de 2018 unos 25 millones de dinero no gastado de 2017", avisa el edil, precisando que 15 de esos millones proceden "de inversiones no realizadas en 2017 financiadas con el préstamo de 2017" por importe de 18,3 millones.

Así, ha alertado de que en 2018, el Ayuntamiento afrontará gastos por importe de casi 52 millones de euros, por conceptos relacionados con los nuevos préstamos y los que arrastra de otras épocas. Y si bien el Gobierno local socialista defiende que el presupuesto municipal de 2018 será cerrado con un alivio de unos 12 millones de euros en la carga financiera del Ayuntamiento, Belmonte asegura que tal extremo deriva de "la gestión del PP" en el mandato comprendido entre 2011 y 2015.

"El presupuesto para 2018 de Espadas es más de lo mismo. Recaudar sin medida, subiendo los impuestos de nuevo y no bajando lo que subió brutalmente en 2016, y no gastar lo que puede y debe, pasando partidas de un presupuesto a otro porque por incapacidad no las usa", resume el concejal del PP.