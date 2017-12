Las sesiones con el documental del mes en la DPH cierran el añocon una de las primeras películas sobre renta básica

13/12/2017 - 18:51

La última sesión del año con El Documental del Mes llega este jueves a la Diputación Provincial de Huesca (DPH) de la mano del trabajo del director alemán Christian Tod y el título Renta Básica, una de las primeras películas que pone la mirada en la renta básica universal como cuestión crucial de este tiempo.

HUESCA, 13 (EUROPA PRESS)

Huesca seguirá formando parte el próximo año del itinerario de este programa por el que cada mes se proyecta una película documental en más de setenta salas de España, Chile y Colombia.

Ya están cerradas las fechas y las tres primeras cintas que seproyectarán: Machines, de Rahul Jain, el 11 de enero; el 1 de febrero La hora de los deberes, de Ludovic Vieuille; y el 22 de marzo Thank you for the rain, de Julia Darh.

El documental de este jueves se podrá ver, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos de la DPH y, de esta forma, profundizar en la idea de un ingreso fijo para todos los ciudadanos del mundo que permitiera cubrir las necesidades básicas sin depender de un salario.

El Documental del Mes es una cita con el cine internacional de calidad que llega a Huesca a través del área de Comunicación Audiovisual del Instituto de Estudios Aragoneses de la Diputación, en colaboración con el Festival de Cine de Huesca, para abrir el génerodocumental a nuevos públicos con el estreno simultáneo de las obras de la última edición del Docs Barcelona, el festival internacional especializado en cine documental.

OTRAS PROYECCIONES

De temática y procedencia diversa se proyectan en versión original con subtítulos y se busca siempre a un profesional de la provincia que las presente, en este caso será el economista Eduardo Estallo.

Los nuevos títulos siguen llamados a hacer reflexionar al espectador. Para enero la agenda propone Machines, la ópera prima del director indio pero criado en Estados Unidos Rahul Jain. Este joven realizador busca adentrar al público en la dura realidad de los trabajadores de las fábricas de los países en vías de desarrollo y obliga, bajo el prisma de la explotación, a plantear la idoneidad de las dinámicas productivas que dominan el mercado.

En febrero es el turno de la francesa La hora de los deberes, que acerca la lucha diaria de los más pequeños con las tareas del colegio. Una perla cinematográfica que aborda una temática familiar, el vínculo paternofilial y cómo éste se fortalece a través de los deberes, en la que se ponen sobre la mesa dudas tan conocidas como la de si la inteligencia de un niño puede ser medida por su habilidad para hacer los deberes y cómo puede afectar esto a su autoestima.

El primer trimestre se cierra viajando a Kenia con la directora noruega Julia Dahr y su documental Thank you for the rain (Gracias por la lluvia) que viene de triunfar en festivales de Singapur, Canadá o Reino Unido. Dahr explica a través de su cámara las devastadorasconsecuencias del cambio climático y ofrece el testimonio de un granjero keniano en su periplo por hacer llegar su preocupación a París, a la XXI Conferencia sobre el cambio climático.