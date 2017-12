Gobierno local (PP) ve "vergonzoso" pedir que "los jiennenses paguen competencias de la Junta" en escuelas taller

13/12/2017 - 18:58

El Ayuntamiento de Jaén ha considerado "vergonzoso y lamentable" que "el PSOE pida que los jiennenses paguen competencias de la Junta de Andalucía", en concreto, para el desarrollo de escuelas taller.

JAÉN, 13 (EUROPA PRESS)

"Es el colmo de la desfachatez", ha afirmado este miércoles en una nota el concejal de Personal, Miguel Contreras (PP), después de que el edil socialista Carlos Alberca haya criticado que el Consistorio "no haya arrimado ni un solo euro a la aportación de más de medio millón" aprobado por el Gobierno autonómico para realizar en la capital escuelas taller y talleres de empleo.

Al respecto, ha incidido en que las competencias en materia de Empleo "son exclusivas de la Junta de Andalucía desde 2003 y los fondos para escuelas taller los aporta el Estado", de manera que ha exigido al PSOE "que dirija sus críticas hacia quien tiene la obligación de poner en marcha escuelas taller", que es el Gobierno autonómico.

"Sabe perfectamente que en este tipo de programas las entidades locales no aportan dinero, sino que está todo cubierto por la subvención del Estado y en el caso del Ayuntamiento aportará los medios materiales", ha manifestado Contreras no sin instar a los socialistas a que "dejen de defender a ultranza a la Junta" y "no pidan al Ayuntamiento que haga los deberes que no hace" esta Administración.

A su juicio, el PSOE "miente a sabiendas y trata por todos los medios salvarle la cara a Susana Díaz", punto en el que ha añadido que "parece mentira" que "estén más preocupados de hacer de defensores de Susana Díaz que de defender los intereses de los desempleados de esta ciudad".

"A los concejales del PSOE se les debería caer la cara de vergüenza política por no haber hablado de escuelas taller en los cinco años que la Junta de Andalucía ha estado sin sacar las convocatorias de escuelas taller, dejando a los desempleados de esta ciudad sin posibilidad de formación", ha concluido el edil.